В офисе Зеленского допустили потерю контроля над Лиманом

Алексей Арестович сообщил, что, по предварительным данным, украинские военные потеряли контроль над Лиманом в Донецкой области. Власти ДНР объявили о начале штурма города 24 мая

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Вооруженные силы Украины, по предварительным данным, отступили из города Лиман в Донецкой области, сообщил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

«По непроверенным данным, мы потеряли город Лиман. Это еще нужно проверить», — подчеркнул он. Арестович также указал на «возросший уровень оперативного управления и умений» российской армии.

Лиман (бывший Красный Лиман) расположен в Краматорском районе примерно в 20 км от Славянска.

Ранее 26 мая Telegram-канал Kotsnews, который ведет корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, опубликовал видео, на котором, по утверждению автора, российские военные идут по Лиману.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин 24 мая объявил, что силы народной милиции совместно с российскими подразделениями начали штурм Лимана. На тот момент, по утверждению Пушилина, российские военные контролировали половину города.

В тот же день власти ДНР отчитались о взятии города Светлодарск в Донецкой области, который ранее был под контролем Украины. Мэр соседнего Дебальцево (ДНР контролирует его с 2015 года, а до того времени Светлодарск подчинялся Дебальцевскому городскому совету) Игорь Захаревич сообщил, что над зданием администрации поднят российский флаг. Начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко это подтвердил.

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При этом в Народной милиции ДНР утверждают, что не планируют заходить в Авдеевку (город в 9 км к северу от Донецка). Военные намерены полностью блокировать город, который находится под контролем украинских военных, и после этого «беседовать» с ними.