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Военная операция на Украине ,  
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В офисе Зеленского допустили потерю контроля над Лиманом

Алексей Арестович сообщил, что, по предварительным данным, украинские военные потеряли контроль над Лиманом в Донецкой области. Власти ДНР объявили о начале штурма города 24 мая
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины, по предварительным данным, отступили из города Лиман в Донецкой области, сообщил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

«По непроверенным данным, мы потеряли город Лиман. Это еще нужно проверить», — подчеркнул он. Арестович также указал на «возросший уровень оперативного управления и умений» российской армии.

Лиман (бывший Красный Лиман) расположен в Краматорском районе примерно в 20 км от Славянска.

Ранее 26 мая Telegram-канал Kotsnews, который ведет корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, опубликовал видео, на котором, по утверждению автора, российские военные идут по Лиману.

Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман в Донецкой области
Политика
Денис Пушилин (справа)

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин 24 мая объявил, что силы народной милиции совместно с российскими подразделениями начали штурм Лимана. На тот момент, по утверждению Пушилина, российские военные контролировали половину города.

В тот же день власти ДНР отчитались о взятии города Светлодарск в Донецкой области, который ранее был под контролем Украины. Мэр соседнего Дебальцево (ДНР контролирует его с 2015 года, а до того времени Светлодарск подчинялся Дебальцевскому городскому совету) Игорь Захаревич сообщил, что над зданием администрации поднят российский флаг. Начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко это подтвердил.

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При этом в Народной милиции ДНР утверждают, что не планируют заходить в Авдеевку (город в 9 км к северу от Донецка). Военные намерены полностью блокировать город, который находится под контролем украинских военных, и после этого «беседовать» с ними.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Алексей Арестович Украина Военная операция на Украине Донецкая область
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