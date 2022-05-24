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Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман в Донецкой области

Ранее в этот день в ДНР заявили об установлении контроля над Светлодарском и окружении Авдеевки. По словам Пушилина, сейчас идет штурм Красного Лимана, подразделения ВС России и сил ДНР контролируют половину города
Денис Пушилин (справа)
Денис Пушилин (справа) (Фото: Сергей Батурин / РИА Новости)

Российскими подразделениями и силами Народной милиции Донецкой народной республики начался штурм города Красный Лиман на западе Донецкой области, заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает «Интерфакс».

«Всего 28 населенных пунктов на севере ДНР на сегодняшний день считаются освобожденными. Сейчас идет активная фаза освобождения города Красный Лиман. Подразделения РФ совместно с народными милициями [ДНР и ЛНР] зашли в сам город. Порядка половины города находится под нашими подразделениями», — сказал Пушилин.

Красный Лиман — город в 60 км к северо западу от Донецка. Находится недалеко от пересечения трасс из Константиновки, Авдеевки и Селидово по направлению к украинскому городу Днепр. В 2021 году население города оценивалось в 20 тыс. человек.

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Фото:Александр Клименко / Reuters

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями необходимость «демилитаризации и денацификации» соседнего государства, а также защиту мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева. Украина в ответ объявила военное положение и мобилизацию, а также разорвала дипотношения с Россией. США, ЕС и Британия ввели несколько пакетов санкций.

23 мая о возобновлении активных наступательных действий против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана сообщил замглавы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов. Спустя сутки в ДНР сообщили о взятии под контроль Светлодарска, города в 85 км к северо-востоку от Донецка.

24.02–24.05. Инфографика
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В то же время замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 24 мая заявил, что силы республики не планируют заходить в Авдеевку (город в 9 км к северу от Донецка). Басурин напомнил, что на территории города расположен Авдеевский коксохимический завод, одно из крупнейших химических производств в Европе. По его словам, с этой территории украинские военные обстреливают Ясиноватую и Донецк «в надежде, что мы ответным огнем будем уничтожать их артиллерийские расчеты и при этом будет страдать коксохим».

«Нет, мы идем другим путем, у нас есть опыт Мариуполя, у луганчан есть опыт Рубежного, Попасной, поэтому будем обходить, закрывать логистику, только после этого с ними беседовать», — подчеркнул замглавы Народной милиции ДНР.

В конце марта Пушилин заявил, что республика рассмотрит вопрос вхождения в состав России «после освобождения» всей своей территории. Тогда же глава ЛНР Леонид Пасечник не исключил, что в ближайшее время там пройдет референдум о присоединении. Однако позднее уточнил, что пока его подготовка не ведется и пока главными задачами служат «освобождение территорий, спасение жителей от фашизма».

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
ДНР Красный Лиман Денис Пушилин Военная операция на Украине
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