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«Роскосмос» продолжит работать на МКС до появления российской станции

Россия продолжит использовать МКС до завершения работы над своей космической станцией РОСС, сообщили в «Роскосмосе». В конце апреля глава корпорации сообщил, что ведется работа над проектом РОСС, а к 2030 году МКС развалится
Фото: NASA / Getty Images
Фото: NASA / Getty Images

«Роскосмос» продолжает работу на Международной космической станции (МКС) до развертывания новой российской станции, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Окончательное решение по сроку развертывания новой российской орбитальной служебной станции будет принято в рамках работы над ее эскизным проектом. До этого момента «Роскосмос» работает совместно с партнерами на МКС», — сказано в сообщении.

Так в «Роскосмосе» отреагировали на слова президента РАН Александра Сергеева, который на общем собрании академии заявил об очень непростом состоянии МКС. Академик отметил, что РАН и «Роскосмос» заключили соглашение о сотрудничестве, и указал на необходимость больших затрат на ремонт и восстановления станции.

«Потому принято решение о прекращении функционирования станции. Нам нужна новая национальная станция, и сейчас мы очень плотно обсуждаем, какой она должна быть», — сказал Сергеев.

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Дмитрий Рогозин

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предупредил, что МКС может развалиться до 2030 года, если в ее ремонт не будут вкладываться «колоссальные» средства. Он указал, что ресурс станции оценивался в 15 лет, а с 1998 года, когда ее вывели на орбиту, прошло уже 24. Рогозин уточнил: «Пока у нас есть разрешение правительства работать на МКС до 2024 года. США приняли решение до 2030 года работать там».

В конце апреля он сказал, что решение о сворачивании работ на станции принято, но отказался сообщить точные сроки. Глава «Роскосмоса» заверил, что российская сторона предупредит партнеров об уходе с МКС за год до окончания работы, согласно действующим обязательствам. Позднее Рогозин предупредил, что в госкорпорации намерены «не торопиться» с объявлением сроков: «Решение о судьбе МКС во многом будет зависеть от ситуации, которая будет складываться и в нашей стране, и вокруг нее».

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В NASA сообщили, что эксплуатация станции может прекратиться в начале 2031 года. В январе орбитальный комплекс начнет снижаться, говорится в отчете агентства, станция войдет в атмосферу, после чего не сгоревшие обломки МКС упадут в необитаемую зону в южной части Тихого океана близ Точки Немо — равноудаленной от любой суши условной точки в Мировом океане.

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Фото:Роскосмос

Заменить МКС для России должна будет Российская орбитальная служебная станция (РОСС), пообещал Рогозин, отметив, что она «будет многофункциональная». Над ее созданием уже ведется работа, эскизный проект разрабатывают в корпорации «Энергия». В основу российской станции ляжет модуль НЭМ-1, строительством которого почти десять лет занимались в «Энергии» для МКС. Планируется, что станция не будет постоянно обитаемой, к ней будут запускать до двух кораблей в год.

Рогозин пригрозил, что если к тому времени страна все еще будет жить в условиях «враждебного мира», то новая российская станция станет «военно-прикладной». В таком случае на ней будут находиться лишь российские космонавты, обслуживающие целевую аппаратуру.


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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Роскосмос МКС Александр Сергеев Дмитрий Рогозин
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