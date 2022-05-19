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В «Роскосмосе» объяснили причину переноса выхода в космос с борта МКС

Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Очередной выход российских космонавтов в открытый космос перенесли с мая на июнь из-за неисправности манипулятора ERA, сообщил журналистам в кулуарах выставки HeliRussia исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, передает ТАСС.

«Точной даты пока нет, июнь. Сейчас разбираются с проблемами, которые возникли. Основная проблема с [манипулятором] ERA: не все работает так, как ожидали», — сказал Крикалев.Он пояснил, что при перешагивании манипулятор не доходит до конечной точки.

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Манипулятор ERA (European Robotic Arm) — это роботизированная рука, которая установлена на наружной части модуля Международной космической станции «Наука». Механизм перемещается по внешней стороне модуля между точками фиксации и помогает космонавтам снимать и заменять оборудование за бортом станции.

О переносе выхода агентству 17 мая сообщил космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев. В майском выпуске журнала «Роскосмоса» «Русский космос» говорилось, что выход должен был состояться 19 мая. За борт станции должны были выйти два космонавта — Денис Матвеев и сам Артемьев.

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