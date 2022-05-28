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Рогозин предложил «напечатать» деньги для космического буксира «Зевс»

Речь идет о космическом буксире с ядерной энергоустановкой «Зевс». «Роскосмос» планировал потратить на его разработку 4,2 млрд руб.
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

У России недостаточно средств на разработку космического ядерного буксира «Зевс», заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

«Зевс» — это тема, по которой у нас есть семилетняя фора по отношению к Соединенным Штатам, это космический ядерный буксир. У нас реально продвинута эта работа, нам сейчас не хватает средств на нее», — сказал Рогозин (цитата по ТАСС).

Он заявил, что «Роскосмосу» необходим «хотя бы 1 трлн руб.» из той суммы Центробанка, которая была арестована за рубежом, и предложил «напечатать» эти деньги и отдать промышленности под инвестиционные проекты. Рогозин уточнил, что эти деньги «резко форсируют все ключевые программы», в том числе направленные на создание новой пилотируемой системы и создание проекта «Зевс».

РБК направил запрос в ЦБ.

Изначально «Роскосмос» планировал потратить 4,2 млрд руб. на создание космического буксира с ядерной энергоустановкой «Зевс». Его будут использовать для полетов к другим планетам Солнечной системы.

«Роскосмос» представит в Дубае макет ядерного буксира «Зевс»
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Ядерный буксир &laquo;Зевс&raquo;

По словам исполнительного директора по перспективным программам и науке корпорации Александра Блошенко, продолжительность первой миссии составит 50 месяцев. «Зевс» после старта с Земли подлетит к Луне, там от него отделится один космический аппарат, затем буксир совершит гравитационный маневр у Венеры, где также произойдет отделение аппарата, после чего буксир направится в сторону Юпитера.

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Запуски буксира должны начаться в 2030 году с космодрома Восточный в Амурской области, когда для этого там будет организована необходимая инфраструктура. Рогозин говорил, что минимальная высота, на которую будут выводить «Зевс», — 800 км. «Это самая безопасная высота для включения ядерного реактора», — объяснил он.

«РИА Новости» со ссылкой на материалы КБ «Арсенал» (входит в «Роскосмос»), одного из разработчиков комплекса, передавало, что «Зевс» сможет электромагнитным импульсом выводить из строя космические аппараты потенциальных противников и будет оснащен боевым лазером (конструкторское бюро называет это «направленной передачей энергии лазерным излучением»).

В сентябре 2021 года глава «Роскосмоса» представил модель ядерного буксира президенту Владимиру Путину. Макет буксира впервые должны были представить на Международном астронавтическом конгрессе IAC в Дубае в октябре того же года.

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Дмитрий Рогозин российский буксир ядерное вооружение космос Роскосмос
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