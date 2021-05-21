Рада призвала конгресс США ввести санкции против «Северного потока-2»

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Верховная рада Украины обратилась к конгрессу США с обращением использовать все возможные инструменты для остановки строительства газопровода «Северный поток — 2». Постановление опубликовано пресс-службой Верховной рады.

Согласно поставлению, украинский парламент просит власти США применить санкции против всех участников проекта, в частности компании Nord Stream AG, чтобы остановить строительство «Северного потока-2».

«Мы убеждены, что единственным долгосрочным механизмом гарантирования неиспользования Россией «Северного потока-2» в качестве энергетического оружия является полная блокировка возможности его завершения и ввода в эксплуатацию», — сказано в документе. Верховная рада отметила в постановлении, что США как стратегический партнер Украины занимают важное место в предотвращении враждебных действий России.

В Верховной Раде объяснили свою просьбу о санкциях обеспокоенностью, что доклад Конгресса США 19 мая и предложенные санкции не включают мер против компании Nord Stream AG.

В Верховной раде утверждают, что Россия строит газопровод, чтобы создать механизм давления на Украину и страны Центральной и Восточной Европы, а также усилить зависимость стран Европейского союза от поставок российского газа.