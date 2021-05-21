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Политика ,  
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Рада призвала конгресс США ввести санкции против «Северного потока-2»

Фото: Jens Büttner / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Jens Büttner / dpa / picture-alliance / ТАСС

Верховная рада Украины обратилась к конгрессу США с обращением использовать все возможные инструменты для остановки строительства газопровода «Северный поток — 2». Постановление опубликовано пресс-службой Верховной рады.

Согласно поставлению, украинский парламент просит власти США применить санкции против всех участников проекта, в частности компании Nord Stream AG, чтобы остановить строительство «Северного потока-2».

«Мы убеждены, что единственным долгосрочным механизмом гарантирования неиспользования Россией «Северного потока-2» в качестве энергетического оружия является полная блокировка возможности его завершения и ввода в эксплуатацию», — сказано в документе. Верховная рада отметила в постановлении, что США как стратегический партнер Украины занимают важное место в предотвращении враждебных действий России.

В Верховной Раде объяснили свою просьбу о санкциях обеспокоенностью, что доклад Конгресса США 19 мая и предложенные санкции не включают мер против компании Nord Stream AG.

В Верховной раде утверждают, что Россия строит газопровод, чтобы создать механизм давления на Украину и страны Центральной и Восточной Европы, а также усилить зависимость стран Европейского союза от поставок российского газа.

Ранее вице-премьер Александр Новак говорил, что «Северный поток-2» является сугубо коммерческим проектом.

Сенаторы США решили восстановить санкции против «Северного потока-2»
Политика
Фото:Антон Ваганов / Reuters

19 мая госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в национальных интересах США будет отказаться от санкций в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Вместе с тем, как отмечал глава Госдепа, санкции все же будут введены в отношении четырех судов, пяти организаций и одного физического лица, вовлеченных в строительство газопровода. Корреспондент CBS Ина Руффини опубликовала в Twitter часть доклада Госдепа, согласно которому ограничения могут коснуться судов «Академик Черский», «Владислав Стрижов», «Балтийский исследователь» и «Юрий Топчев», а также компаний «Коксохимтранс» и «Мортранссервис», ФГБУ «Морская спасательная служба» и Самарского теплоэнергетического имущественного фонда.

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Сенаторы США предложили восстановить санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG (оператор проекта «Северный поток-2»), а также «субподрядчиков любой организации», которая принимает участие в строительстве газопровода.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%. Всего осталось достроить около 5% газопровода, преимущественно в водах Дании.

Украина Верховная Рада Украины Конгресс США Северный поток 2 санкции
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