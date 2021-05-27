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Протесты в Белоруссии ,  

Евросоюз предложил запретить транзит российского газа через Белоруссию

Новые санкции против Белоруссии могут затронуть экспорт карбоната калия и транзит российского газа, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью агентству France Presse.

«В понедельник главы государств и правительств [Евросоюза] попросили нас предложить секторальные санкции. <…> Некоторые сразу приходят на ум — например, экспорт калийных удобрений и транзит газа, покупаемого у России», — сказал Боррель (цитата по Ouest France).

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Экономика
Фото:Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС

Он пояснил, что Белоруссия — крупный экспортер калийных удобрений, и основной экспорт идет через Прибалтику.

«Мы также полагаем, что газ, который поступает в Европу через Белоруссию, все равно идет в Европу, но по другому газопроводу. Что немаловажно, Белоруссия потеряет право транзита», — добавил Боррель.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanаir совершил экстренную посадку в аэропорту Минска: белорусские диспетчеры сообщили, что им поступило сообщение, что воздушное судно заминировано. На борту летел сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга россиянка Софья Сапега. После посадки силовики их арестовали.

Страны ЕС осудили случившееся. Евросоюз заморозил €3 млрд инвестиционной помощи Белоруссии, а также решил закрыть свое воздушное пространство для полетов белорусских самолетов. Европейские компании тоже перестали совершать рейсы над территорией Белоруссии. Нескольким компаниям пришлось отменить полеты из-за введенных санкций.


 

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Белоруссия Евросоюз транзит газа
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