Евросоюз предложил запретить транзит российского газа через Белоруссию

Новые санкции против Белоруссии могут затронуть экспорт карбоната калия и транзит российского газа, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью агентству France Presse.

«В понедельник главы государств и правительств [Евросоюза] попросили нас предложить секторальные санкции. <…> Некоторые сразу приходят на ум — например, экспорт калийных удобрений и транзит газа, покупаемого у России», — сказал Боррель (цитата по Ouest France).

Он пояснил, что Белоруссия — крупный экспортер калийных удобрений, и основной экспорт идет через Прибалтику.

«Мы также полагаем, что газ, который поступает в Европу через Белоруссию, все равно идет в Европу, но по другому газопроводу. Что немаловажно, Белоруссия потеряет право транзита», — добавил Боррель.