Россия предложила НАТО задать допустимые дистанции сближения самолетов

Российский самолет Ту-142 (вверху) и американский самолет F-22 (внизу) (Фото: NORAD / AP)

Россия готова заключить с НАТО соглашение о минимальных расстояниях сближения военных самолетов и судов, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«В качестве конкретизации шагов по устранению чувствительных инцидентов при действиях воздушных судов и морских средств готовы зафиксировать совместные правила, определяющие минимальные расстояния сближения самолетов и кораблей, а также порядок взаимодействия экипажей», — сказал Рудской.

Это предложение было высказано среди других, призванных снизить градус напряженности в Европе: отказаться от крупных учений вблизи друг друга и использовать транспондеры при полетах боевой авиации на Балтике.

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