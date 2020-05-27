США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35

ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем. Два ролика опубликованы на YouTube-канале Шестого флота.

Оба видео подписаны как «небезопасный непрофессиональный перехват P8 ВМС США российскими Су-35 над Средиземным морем».

Видео: CNE-CNA / C6F / YouTube

В описании к роликам Шестой флот пояснил, что российские истребители одновременно находились со стороны каждого крыла Poseidon P-8A, ограничивая его способность безопасно маневрировать. В общей сложности, по заявлению ВМС, перехват продолжался 64 минуты.