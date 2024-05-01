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Война санкций ,  
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США ввели санкции против «Победы»

Минфин США ввел новый пакет санкций против России
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Война санкций
Под ограничения США попали около 300 компаний и физлиц. В новом списке — авиакомпания «Победа», структуры «Сибантрацита» и «Газпрома», десятки заводов — автомобильные, приборостроительные и др., а также научные учреждения
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Минфин США расширил антироссийские санкции, под ограничения попала авиакомпания «Победа», следует из опубликованного на сайте ведомства сообщения.

Ограничения против нее обоснованы тем, что компания занимается деятельностью «в секторе экономики Российской Федерации, предназначенном для поддержки военно-промышленной базы России». Поставки товаров и услуг для авиакомпании Минфин США разрешил продолжить до 30 июля 2024 года.

Также под санкции попали структуры группы «Сибантрацит» — АО «Разрез Колыванский», ООО «Сибантрацит Теплосеть», ООО «Сибантрацит Портовые Сервисы», ООО «Управляющая компания Сибантрацит». Кроме того, ограничения введены против ООО «Нефтегазстрой» и ПАО «ВНИПИгаздобыча» (структура «Газпрома»).

В «Сибантраците» отказались от комментариев РБК.

Предприятия, оказавшиеся под ограничениями:

  • автозавод «Урал»;
  • Брянский автозавод;
  • Волгоградский тракторный завод;
  • Ярославский моторный завод;
  • Средневолжский станкозавод;
  • Липецкий механический завод:
  • Завод «Спецагрегат»;
  • Казанский завод электроприборов;
  • Болховский завод полупроводниковых приборов;
  • Фрязинский завод мощных транзисторов;
  • научно-производственное объединение «Марс»;
  • «99 завод авиационного технологического оборудования»
  • завод «Протон»;
  • завод «Юпитер» и др.

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Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В список также внесены научные организации: 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны, новосибирский Институт прикладной физики, Муромское специальное конструкторское бюро и пр.

Кроме того, под ограничения попал разработчик программного обеспечения ГК «Астра».

Среди физлиц, оказавшихся в перечне, — конструктор танка «Армата» Андрей Терликов и гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев.

Всего в новом санкционном пакете почти 300 физических и юридических лиц, а также организаций. Ограничения против около 200 из них ввел американский Минфин, еще более 80 попали под санкции от Госдепартамента.

Помимо россиян и российских структур в новый санкционный пакет США вошли компании из Азербайджана, Бельгии, Китая, Словакии, Турции и ОАЭ. В Вашингтоне объяснили введение ограничений против них тем, что они помогают Москве обходить санкции и закупать оборудование за рубежом.

Отдельно в списке обозначены попавшие под санкции суда. Их 16, все они связаны с проектами НОВАТЭКа, в частности, «Арктик СПГ-2».

Россия считает введенные против страны, ее граждан и компаний санкции незаконными и требует их отмены. Президент Владимир Путин признавал при этом, что ограничения останутся надолго.

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