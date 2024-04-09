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Rheinmetall получил заказ на поставку Украине 20 БМП Marder

Rheinmetall получил от властей Германии заказ на поставку Украине 20 БМП Marder
БМП&nbsp;Marder
БМП Marder (Фото: Morris MacMatzen / Getty Images)

Германский оборонный концерн Rheinmetall получил от правительства ФРГ заказ на поставку Украине 20 боевых машин пехоты Marder. Об этом говорится в заявлении компании.

Концерн получил заказ в марте, поставить Украине БМП нужно до конца 2024 года. Rheinmetall сообщил, что уже передал украинским военным «трехзначное количество» Marder.

В конце марта правительство Германии объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи. В него вошли 90 БМП Marder, 48 танков Leopard, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, 185 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun и другое вооружение.

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За 2022–2023 год Германия потратила на военную помощь Украине в общей сложности €6,6 млрд. Еще €2,9 млрд немецкое правительство выделило на поставки, запланированные на период с 2025 года по 2028 год.

Кроме того, в Германии прошли военную подготовку более 10 тыс. украинских солдат. Расходы на их обучение достигли €282 млн.

Россия критикует западные страны, поставляющие Украине оружие. Президент Владимир Путин отмечал, что Украина «почти ничего не производит», а получает вооружения «на халяву».

Кремль считает, что западные поставки не изменят ход военной операции, а только затянут ее сроки.

Rheinmetall получил заказ на поставку Украине 20 БМП Marder
Rheinmetall получил заказ на поставку Украине 20 БМП Marder

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Теги
Германия Rheinmetall БМП боевая машина пехоты
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