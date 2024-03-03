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Спецназ не смог задержать «пенсионеров» «Фракции Красной армии» в Берлине

Спецназ не смог поймать двух боевиков «Фракции Красной армии» в Берлине
Полиция провела операцию по поимке Буркхарда Гарвега и Эрнста-Фолькера Штауба в трейлерном парке в Берлине, но не обнаружила их там. Ранее была задержана их соратница Даниэла Клетте. Все трое принадлежали к третьему поколению RAF
Фото: Christian Mang / Reuters
Фото: Christian Mang / Reuters

Полиции в ходе операции в берлинском районе Фридрихсхайн не удалось найти двух «пенсионеров» немецкой леворадикальной террористической группировки «Фракция Красной армии» (RAF) — 55-летнего Буркхарда Гарвега и 69-летнего Эрнста-Фолькера Штауба, пишет Der Spiegel со ссылкой на заявление полиции Нижней Саксонии, проводившей операцию совместно с Федеральным ведомством уголовной полиции Германии и полицией Берлина.

В конце февраля в берлинском районе Кройцберг была задержана их соратница — 65-летняя Даниэла Клетте, у которой дома нашли арсенал. Клетте, Гарвег и Штауб принадлежали к третьему поколению террористов RAF. В то время были убиты глава Deutsche Bank Альфред Херрхаузен (в 1989 году) и глава ведомства по управлению государственной собственностью ГДР Детлев Карстен Роведдер (в 1991-м). Гарвег и Штауб разыскивались за ограбления инкассаторов и супермаркетов в Нижней Саксонии. Spiegel и другие немецкие СМИ называют их «пенсионерами RAF».

В ходе операции по поимке Гарвега и Штауба полицейские обыскали стоянку трейлеров во Фридрихсхайне и увезли в участок несколько человек, в операции участвовал спецназ. Tagesspiegel сообщает, что были задержаны пять человек, после установления личностей их отпустили. По информации Spiegel, у Гарвега был на этой стоянке трейлер, в котором он часто останавливался.

Спецназ вступил в бой с «пенсионерами» «Фракции Красной армии» в Берлине
Политика
Фото:Christian Mang / Reuters

В ходе операции полицейские применили светошумовые гранаты. Сообщалось также о выстрелах, но потом эта информация не подтвердилась, пишет Tagesspiegel.

«Фракция Красной армии» была создана в Германии в 1968 году Андреасом Баадером, Ульрикой Майнхоф, позднее к ним присоединилась Гудрун Энслин. Группировка возникла из студенческого протестного движения. Участники RAF считали своей задачей ведение городской партизанской войны против государственного аппарата, буржуазии, милитаризма и нацистского прошлого Германии. С 1970 по 1998 год (когда RAF распалась) в результате нападений группировки были убиты более 30 человек, свыше 200 — ранены. Среди жертв были генеральный прокурор Зигфрид Бубак, председатель союза немецких работодателей Ханс-Мартин Шляйер, глава Dresdner Bank Юрген Понто, член правления Siemens Карл-Хайнц Бекурт. RAF также причастна к нападениям на издательство Axel Springer, штаб-квартиру армии США в Гейдельберге. По версии властей, Баадер, Майнхоф и Энслин покончили жизнь самоубийством в тюрьме.

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Елена Чернышова
Германия террористическая группировка
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