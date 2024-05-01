На митинге в Тбилиси избили главу крупнейшей оппозиционной партии
Председатель грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили пострадал во время митинга в Тбилиси, передает местная телекомпания «Мтавари Архи».
Телекомпания показала фотографию, на которой видно, что у Хабеишвили сильно подбит глаз. «У меня ничего не болит, глаз пройдет, тело пройдет и все пройдет», — заявил лидер «Единого национального движения».
Члены партии рассказали, что Хабеишвили доставили в больницу, сообщает «Рустави 2».
Среди пострадавших есть трое полицейских, отмечает Минздрав Грузии.
В Грузии уже несколько недель проходят протесты против «закона об иноагентах». В апреле грузинский парламент принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на него.
Во время митинга, начавшегося 30 апреля, грузинский спецназ применил против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ. Некоторых участников протеста арестовали. Среди задержанных оказался лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили.
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