На митинге в Тбилиси избили главу грузинской оппозиционной партии Хабеишвили

На митинге в Тбилиси избили главу крупнейшей оппозиционной партии

Председатель грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили пострадал во время митинга в Тбилиси, передает местная телекомпания «Мтавари Архи».

Телекомпания показала фотографию, на которой видно, что у Хабеишвили сильно подбит глаз. «У меня ничего не болит, глаз пройдет, тело пройдет и все пройдет», — заявил лидер «Единого национального движения».

Члены партии рассказали, что Хабеишвили доставили в больницу, сообщает «Рустави 2».

Среди пострадавших есть трое полицейских, отмечает Минздрав Грузии.

В Грузии уже несколько недель проходят протесты против «закона об иноагентах». В апреле грузинский парламент принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на него.

Во время митинга, начавшегося 30 апреля, грузинский спецназ применил против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ. Некоторых участников протеста арестовали. Среди задержанных оказался лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили.