Шойгу призвал нарастить поставки в ВС для поддержания темпов наступления

Глава Минобороны также поручил сократить сроки ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих

Для поддержания темпов наступления на Украине нужно наращивать поставки вооружения, военной техники и средств поражения в российские войска, заявил министр обороны генерал Сергей Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск.

«Центральными органами военного управления проводится целенаправленная работа в этом направлении. Заключены государственные контракты с предприятиями промышленности с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники», — сказал Шойгу.

По его словам, в процессе работы возникают вопросы, которые требуют особого внимания и безотлагательного решения, «особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами».

Генерал также поручил сократить сроки проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта вооружений.

Кроме того, главе Минобороны представили модернизированное вооружение для борьбы с беспилотниками противника.

Минобороны неоднократно заявляло, что российские военные владеют инициативой по всей линии фронта и продолжают вытеснять противника с занимаемых позиций. 23 апреля Шойгу сообщал, что российские войска расширяют зону контроля в селах Бердычи и Георгиевка в ДНР, взяты под контроль села Первомайское, Богдановка и Новомихайловка. Генерал также говорил, что боевой потенциал ВС не позволяет украинским военным удерживать линию обороны. На фоне решения палаты представителей конгресса США одобрить выделение $61 млрд в помощь Украине Шойгу заявлял, что российские ВС повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине.

28 апреля главком ВСУ Александр Сырский сообщил об отходе украинских войск «на новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки».