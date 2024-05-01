Минобороны: ПВО за ночь сбили шесть украинских дронов в четырех регионах

Минобороны отчиталось о шести сбитых за ночь дронах в четырех регионах

В Воронежской области были уничтожены три украинских дрона, в Рязанской, Белгородской и Курской областях — по одному беспилотнику, сообщило Минобороны. Воронежский губернатор рассказал о повреждениях в строящемся доме

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников в четырех регионах, сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, три дрона были сбиты над территорией Воронежской области и по одному в Рязанской, Белгородской и Курской областях.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев докладывал о двух сбитых беспилотниках. Один из них, по его словам, упал в пригороде Воронежа. В результате падения обломков были выбиты стекла в строящемся доме, рассказывал Гусев.

При атаке дрона на Рязанскую область никто не пострадал. Губернатор региона Павел Малков сообщил о начале проверке в связи с произошедшим.

В Курской области беспилотник был сбит в Медвенском районе. Данных о последствиях глава региона не привел.