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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о шести сбитых за ночь дронах в четырех регионах

Минобороны: ПВО за ночь сбили шесть украинских дронов в четырех регионах
Сюжет
Военная операция на Украине
В Воронежской области были уничтожены три украинских дрона, в Рязанской, Белгородской и Курской областях — по одному беспилотнику, сообщило Минобороны. Воронежский губернатор рассказал о повреждениях в строящемся доме
Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости
Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников в четырех регионах, сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, три дрона были сбиты над территорией Воронежской области и по одному в Рязанской, Белгородской и Курской областях.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев докладывал о двух сбитых беспилотниках. Один из них, по его словам, упал в пригороде Воронежа. В результате падения обломков были выбиты стекла в строящемся доме, рассказывал Гусев.

При атаке дрона на Рязанскую область никто не пострадал. Губернатор региона Павел Малков сообщил о начале проверке в связи с произошедшим.

В Курской области беспилотник был сбит в Медвенском районе. Данных о последствиях глава региона не привел.

Минобороны отчиталось о шести сбитых за ночь дронах в четырех регионах
Минобороны отчиталось о шести сбитых за ночь дронах в четырех регионах

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Минобороны беспилотники дроны Белгородская область Воронежская область Рязанская область Курская область
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