Минобороны отчиталось о шести сбитых за ночь дронах в четырех регионах
Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников в четырех регионах, сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, три дрона были сбиты над территорией Воронежской области и по одному в Рязанской, Белгородской и Курской областях.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев докладывал о двух сбитых беспилотниках. Один из них, по его словам, упал в пригороде Воронежа. В результате падения обломков были выбиты стекла в строящемся доме, рассказывал Гусев.
При атаке дрона на Рязанскую область никто не пострадал. Губернатор региона Павел Малков сообщил о начале проверке в связи с произошедшим.
В Курской области беспилотник был сбит в Медвенском районе. Данных о последствиях глава региона не привел.
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