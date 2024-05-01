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Политика ,  
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В Курской области ПВО сбили украинский дрон

Курский губернатор Старовойт сообщил о сбитом дроне в Медвенском районе

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Ночью силами ПВО сбит украинский БПЛА самолетного типа в Медвенском районе», — написал Старовойт.

За прошедшую ночь с 30 апреля на 1 мая беспилотники пытались атаковать Воронежскую и Рязанскую области.

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Курская область Роман Старовойт беспилотники дроны
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