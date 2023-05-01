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В Израиле объяснили отмену экстренной репатриации из России

Власти Израиля объяснили отмену экстренной репатриации из России падением числа заявок
Министерство интеграции Израиля сообщило, что за год число репатриантов выросло, но затем сократилось количество заявителей, прибывающих в страну без визы. Россияне смогут воспользоваться экстренной процедурой «в особых случаях»
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Власти Израиля решили сократить программу экстренной репатриации для граждан России из-за большого количества новых репатриантов за последний год, говорится в поступившем в РБК сообщении Министерства алии и интеграции страны.

Израиль открыл центры экстренной репатриации (комплексного обслуживания «one-stop shop») в феврале 2022 года, после начала военных действий на Украине. Граждане России, Белоруссии и Украины, имеющие право на репатриацию, могли пройти процедуру в ускоренном формате. В середине апреля израильские СМИ, в том числе издание Detaly, сообщили, что программу закроют для россиян и белорусов, за исключением отдельных гуманитарных случаев.

Как сообщили РБК в министерстве, за год число репатриантов выросло. Вместе с тем сократилось число имеющих право на репатриацию граждан, которые прибывают в Израиль без визы. В связи с этим, а также «пониманием необходимости уделять больше внимания помощи уже прибывшим репатриантам» министр алии и интеграции Офир Софер решил сократить работу этих центров. Теперь процедура будет проходить в обычном формате. Центры могут открыть вновь, если волна репатриации снова усилится.

В министерстве подчеркнули при этом, что граждане Украины по-прежнему смогут пройти процедуру в экстренном формате, поскольку в стране продолжаются военные действия. Исключение сделают и для приезжающих из России «в особых гуманитарных случаях».

Ведомство добавило, что претенденты на экстренную репатриацию, которые приехали в Израиль и начали процесс до 15 апреля, смогут завершить ее через организацию «Натив» и Управление регистрации населения.

Комиссия кнессета по алие, абсорбции и диаспоре (занимается вопросами иммиграции в Израиль) назначила на 2 мая заседание, на котором обсудит решение министерства алии о сокращении экстренной репатриации.

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По данным Еврейского агентства («Сохнут») в 2022 году в Израиль репатриировалось более 70 тыс. человек, половина из них — россияне. Это более чем в два раза больше, чем годом ранее, и является самым высоким показателем за последние два десятилетия.

Летом прошлого года Минюст потребовал ликвидировать российское подразделение агентства, не уточнив причин такого решения. По словам юриста Антона Гришаева, среди претензий ведомства было нарушение закона о персональных данных. Рассмотрение иска Минюста несколько раз откладывали, по мнению опрошенных РБК экспертов, российские власти не стремятся к закрытию агентства.
 

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Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль репатриация Сохнут
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