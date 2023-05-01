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Командующий Сухопутными войсками ВСУ сообщил о контратаках в Бахмуте

Командующий Сухопутными войсками Сырский: войска попробовали контратаковать в Бахмуте
На бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, ситуация остается «достаточно сложной», отметил генерал-полковник Александр Сырский
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Украинские войска попробовали провести контратаки на отдельных участках Бахмута в ДНР (российское название — Артемовск), сообщил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский, его слова приводятся в телеграм-канале Military Media Center.

Он отметил, что на бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. «Враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций по нескольким направлениям», — сказал Сырский.

Генерал назвал ситуацию «достаточно сложной».

Сырский также сообщил, что на лиманском направлении украинские военные в течение нескольких последних дней отразили многочисленные российские атаки.

19 апреля советник главы ДНР Ян Гагин утверждал, что российские войска контролируют «около 90%» территории Бахмута, а артиллерия — все дороги. В тот же день российское Минобороны заявило, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали город с северной и южной окраин. Кроме того, штурмовые отряды (такую формулировку ведомство до этого использовало в отношении ЧВК «Вагнер») заняли три квартала на северо-западе, юго-западе и в центре. Министерство регулярно сообщает о взятии кварталов в Бахмуте, а также о пресечении попыток Украины перебросить войска.

В конце прошлой недели основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы продвинулись на 100–150 м в городе, украинские военные удерживают менее 3 кв. км. Накануне он заявил о продвижении подразделений ЧВК на 230 м на различных направлениях.

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Елена Чернышова
Артёмовск (Бахмут) ВСУ
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