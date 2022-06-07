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Синод РПЦ снял митрополита Илариона с должностей

Иларион станет управляющим Будапештско-Венгерской епархией, митрополитом Будапештским и Венгерским
Митрополит Иларион
Митрополит Иларион (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Митрополит Иларион освобожден от должностей председателя отдела внешних связей РПЦ, постоянного члена Синода и ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Как сообщили в РПЦ по результатам заседания Синода, Иларион назначен управляющим Будапештско-Венгерской епархией, митрополитом Будапештским и Венгерским. В свою очередь, митрополит Будапештский и Венгерский Марк освобожден от управления епархией «с благодарностью за понесенные труды».

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Фото:Алексей Филиппов / ТАСС

«Председателем отдела внешних церковных связей и постоянным членом Священного синода Русской православной церкви с титулом Волоколамский быть преосвященному Антонию, митрополиту Корсунскому», — отмечается в сообщении.

За Антонием временно сохранили полномочия по управлению экзархатом Западной Европы и должности руководителя управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям. От управления Корсунской епархии он освобожден.

Более года назад, 21 июля 2021 года, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на 55-летие Илариона наградил его орденом преподобного Сергия Радонежского второй степени «за усердное служение». Также патриарх отметил вклад Илариона в развитие различных сторон современной жизни Русской православной церкви на посту ректора общецерковной аспирантуры и докторантуры, главы редакционного совета журнала Московской патриархии, а также его научно-богословскую работу, участие в международных встречах и выступлениях в СМИ.

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В том же году Иларион стал лауреатом государственной премии в области литературы и искусства. Он написал несколько статей для Большой российской энциклопедии и Православной энциклопедии, монографии и книгу «Иисус Христос».

Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах
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Митрополит Иларион

Митрополит Иларион является автором нескольких музыкальных произведений, ведет телепередачу «Церковь и мир» и снял несколько фильмов на религиозную тематику. В мае 2021 года президент России Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского.

В 2020 году, во время пандемии коронавируса, Иларион стал известен как один из убежденных сторонников вакцинации. Митрополит призывал верующих делать прививки от COVID-19, объяснял, что побочные эффекты несравнимы по тяжести с последствиями заражения, а также убеждал, что прививка не является чипированием человека.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
митрополит Иларион РПЦ Русская православная церковь перестановки Венгрия
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