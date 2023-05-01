В Узбекистане одобрили реформу Конституции. Как прошло голосование

В Узбекистане одобрили поправки к Конституции. По предварительным данным, при явке в 84,54% за них проголосовали 90,21% избирателей. О том, что происходило в день референдума на участках, — в материале РБК

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Узбекистане одобрили поправки к Конституции: по предварительным данным Центризбиркома, на референдуме 30 апреля в пользу реформы Основного закона высказались 90,21% участников голосования, против были лишь 9,35%. Явка составила 84,54%.

Среди одобренных нововведений — расширены пункты о равных правах мужчин и женщин, запрет на принудительный детский труд, ответственность за вмешательство в работу СМИ. Внесены и политические поправки: в частности, президент сможет править не пять, а семь лет (не более двух сроков подряд). С учетом нормы о возможности снова участвовать в выборах правящий с 2016 года президент Шавкат Мирзиёев может оставаться главой государства до 2040 года, когда ему исполнится 83 года.

Девять брифингов за день

В Ташкенте 9 утра воскресенья (7:00 мск). К этому часу в пресс-центре Центризбиркома, организованном во Дворце симпозиумов, подтягиваются журналисты. В пресс-центре — несколько больших экранов, на одном из них — эфир телеканала O’zbekiston 24, на другом — прямые трансляции с камер наблюдения на 36 участках.

Первый брифинг проводит замглавы Центризбиркома Бахром Кучкаров. Он приводит основные цифры: 30 апреля из 34,9 млн жителей Узбекистана на референдум могут прийти 19,7 млн граждан в стране и 307,8 тыс. за рубежом; заранее, с 19 по 26 апреля, свои голоса отдали 611,3 тыс. человек. Кучкаров подчеркивает: референдум власти намерены провести максимально открыто и прозрачно. В течение дня представители различных ведомств (кроме отчетов Центризбиркома, в программе числились 10-минутные выступления представителей МИДа, МВД, Генпрокуратуры и Верховного суда) провели девять брифингов. По соседству с Дворцом симпозиумов — в Национальной библиотеке, где расположен штаб референдума, — организовали call-центр, куда избиратели могут позвонить, возникни у них вопросы или свидетельства нарушений. У наблюдателей и журналистов ко всем площадкам голосования открытый доступ.

О планах провести конституционную реформу президент Шавкат Мирзиёев заявил в 2021 году. На инаугурации после избрания на второй срок он сообщил, что власти «решительно продолжат курс демократических реформ», и пообещал, что отныне они будут исходить из нового принципа: «человек — общество — государство», а не наоборот. Поправок в Основной закон много — реформа предполагает, что он обновится на 65%. Общее число статей увеличится со 128 до 155, а количество норм — с 275 до 434. В новой Конституции закреплены нормы, которые в три раза повысят социальную ответственность государства перед гражданами. В нем, в частности, подробнее прописана тема образования, расширен пункт о равных правах мужчин и женщин, запрещен принудительный детский труд, обозначена ответственность за вмешательство в работу СМИ.

Референдум состоялся к середине дня

О том, что референдум состоялся, ЦИК сообщил уже в середине дня. По информации комиссии, к 13:00 воскресенья (15:00 мск) из почти 20 млн граждан проголосовали более 12 млн — это 62% от общего числа избирателей. «Мы являемся свидетельством высокой активности избирателей», — рассказал на брифинге Бахром Кучкаров. Уже к полудню на участках в Ташкенте средняя явка была порядка 50%.

«Если считать сегодня с 8 утра, то у нас уже около 75% пришли. Всего в списках 2358 человек, а на данный момент проголосовали уже более 1700, — рассказал в середине дня РБК председатель комиссии на участке, который расположился в лицее филиала РГУ нефти и газа имени Губкина, Абдумурат Нуралиев. — К нам приходят из трех махаллей (кварталов. — РБК). Как принято у нас в Узбекистане, все проснулись с утра и все вперед-вперед, пришли и проголосовали». По его словам, уже в 8 утра вместе с комиссией на участок зашли 30 человек.

«Возможно, это связано с менталитетом. В Узбекистане, если речь не идет о пенсионерах или госслужащих, которые могут просыпаться в районе 8–9 утра, люди обычно встают рано, — пояснили корреспонденту РБК эту особенность на месте. — По воскресеньям тоже просыпаются рано — чтобы сделать все дела по дому, заняться садом… Потому что в том, что делается с утра пораньше, видят благо».

Нехватка наблюдателей и голосование «за маму с папой»

От международных организаций и иностранных государств в Узбекистан приехали 383 наблюдателя. Они курсируют от участка к участку, заходя в них на короткое время, чтобы оценить обстановку. Задача непрерывно следить за голосованием отведена наблюдателям от пяти узбекских политических партий — за каждым участком их закреплено по пять человек.

Еще с утра некоторые нарушения по ходу голосования отметили узбекские журналисты. Например, «Газета.uz» обратила внимание на «пассивность наблюдателей на участках» и на то, что с утра за наблюдательским столом сидели лишь один-два человека. То же самое увидела корреспондент РБК. В комиссиях на это говорили, что принудить наблюдателей к тому, чтобы они беспрерывно присутствовали на месте, не могут — все зависит от их сознательности.

Самый распространенный вид нарушений — когда приходит один человек и просит бюллетени для голосования всей семьи. Журналисты «Газеты.uz» отмечали, что «благодаря широкой информационной кампании в предыдущие годы таких случаев стало заметно меньше, но они все еще встречаются». В комиссиях заверяют, что на одного человека строго выдают по паспорту один бюллетень.

На участке, который располагался в школе №122 на окраине Ташкента, корреспондент РБК, разговаривая с председателем комиссии, стала свидетелем того, как в одну кабинку (они не зашторены) вошел отец с двумя маленькими детьми. Оттуда они вышли — у каждого по бюллетеню, и младший сын, лет четырех с виду, опустил тот, что был у него, в урну. В комиссии сказали, что «еще строже возьмут это на контроль». «Здесь ребенок кидает бюллетень — за папу, за маму… Вы здесь стойте и смотрите. Это ваша работа», — строго обратился директор школы к женщине из комиссии.

На вопрос о том, могут ли дети заходить в кабинку вместе с родителями, на участках отвечают по-разному. В комиссии в лицее при РГУ нефти и газа сказали, что это недопустимо и что на время голосования с детьми остаются и играют организаторы. В двух других комиссиях ответили, что просто не могут запретить детям быть рядом с родителями. «Сегодня воскресенье. Родители действительно приходят с детьми. Но мы на одного человека даем один бюллетень. А это его дело — зайдет ли он со своим ребенком на руках. Как мы в это можем вмешаться?» — рассказала РБК председатель одной из комиссии, подчеркнув, что организаторы не вмешиваются в дела избирателей.

153 звонка и семь нарушений

Наиболее резонансным стало видео, на котором член одной из участковых комиссий самостоятельно заполняет бюллетени, проставляя в них галочку «за». Оно появилось в Twitter, однако позднее опубликовавший ее аккаунт был удален. В ЦИК поспешили заверить, что женщина сделала это самовольно. «Этот случай был установлен председателем комиссии на месте, обеспечена отмена данных бюллетеней, они вычтены из общего количества и добавлены к испорченным бюллетеням», — сообщили в ведомстве.

В соцсетях также появлялась информация о том, что студентов принуждают делать вбросы, выдавая им десятки заполненных бюллетеней, или же приводят на участки с куратором. На это отреагировали уже в Министерстве высшего образования, заявив, что у ведомства твердая позиция — «участие студентов в референдуме было добровольным и свободным». Минвуз призвал студентов сообщать о нарушении по телефонам доверия ЦИК или Генпрокуратуры. «Ваши права будут защищены в соответствии с законом, к виновным будут приняты соответствующие меры», — заверили в министерстве.

Как выяснила корреспондент РБК, обращений по телефону доверия оказалось немного: по словам руководителя call-центра в Национальной библиотеке Авазбека Кадырова, к 17:00 там зарегистрировали 153 звонка, из которых только семь касались нарушений; ни один случай не подтвердился. «Вот поступило обращение от одного из округов, мы его регистрируем, обращаемся обратно в окружную комиссию по проведению референдума, они это все там проверяют и дают официальный ответ заявителю и нам о том, что доводы не подтвердились, — рассказал РБК Кадыров. — Сперва они говорят с заявителем, есть ли у него доказательства. На участках еще есть камеры, есть наблюдатели от партий и международных организаций — у них тоже спрашивают — и берут объяснение у комиссии».