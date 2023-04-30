Конституционный референдум в Узбекистане признали состоявшимся

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ЦИК Узбекистана признала состоявшимся референдум по новой редакции конституции страны, передает «Газета.uz». К 13:00 по местному времени (11:00 мск) на участки пришли более 12 млн человек — 62,24% всех избирателей, заявил глава ЦИК Бахром Кучкаров.

Поступило 148 обращений от граждан по поводу того, как проходит референдум. Кучкаров пообещал, что ни одно из них не будет оставлено без внимания. В целом же голосование проходит в соответствии с законодательством, добавил он.

Реформа предполагает, что текст Основного закона страны обновится на 65%. Число статей увеличится с 128 до 155, а количество норм — с 275 до 434. Среди изменений — конституционный запрет на детский труд на сборе хлопка, расширение социальных гарантий, увеличение срока президентских полномочий с пяти до семи лет (для действующего президента Шавката Мирзиёева сроки при этом обнулятся).

О планах провести реформу президент Мирзиёев заявил в 2021 году. В июне 2022 года проект поправок был одобрен парламентом и вынесен на народное обсуждение, после которого должен был пройти референдум. Но голосование не состоялось из-за начавшихся протестов в крупнейшем регионе страны, Каракалпакстане. Он носит статус суверенной республики, у которой есть своя Конституция и право выйти из состава Узбекистана. Поправки 2022 года эти права отменяли. В проекте, который в итоге вынесли на голосование в 2023 году, возможность Каракалпакстана выйти из состава Узбекистана посредством референдума оставили, ему также сохранили собственный Основной закон и другие привилегии.