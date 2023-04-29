На воскресный референдум зазывают флагами, флаерами и веселыми скетчами. Если изменения одобрят, детский труд на сборе хлопка будет запрещен, социальные гарантии будут расширены, а президент получит право переизбраться

Вид на сквер Амира Темура в Ташкенте (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Синоним референдума — 30 апреля

«Фарход, давай перенесем нашу посиделку в чайхане. 30 апреля у меня важное дело»; «Бахретдин, сынок. Не забудь про 30 апреля. Сходим вместе»; «Гузель, 30-го утром сходим после салона. Что скажешь?»; «Алина, не кисни! Жизнь как раз и начинается после 30) Иди на референдум»; «Проспишь голосование, проспишь и будущее. Антон, выбор за тобой, ждем 30 апреля». Эти фразы и еще с десяток подобных, стилизованных под переписку в мессенджере между друзьями и родственниками в сопровождении эмодзи, в конце апреля можно видеть на рекламных экранах и стендах в крупных городах Узбекистана. Так выглядит призыв к гражданам проголосовать на референдуме об изменении узбекской Конституции: он, как нетрудно догадаться, пройдет в республике 30 апреля.

Вместе с «мессенджерами» работают и другие, более традиционные, методы агитации: операторы мобильной связи рассылают сообщения от ЦИК, в которых дают ссылку на список участков; на фонарных столбах, чередуясь с флагами Узбекистана, вывешены флаги с логотипом референдума, а в общественных местах лежат флаеры, где говорится о том, как изменится Конституция с упором на социальные и экономические изменения, а не на политические.

Поправок в основной закон много — реформа предполагает, что он обновится на 65%. Число статей собираются увеличить со 128 до 155, а количество норм — с 275 до 434. О планах провести конституционную реформу президент Шавкат Мирзиёев заявил в 2021 году. На инаугурации после избрания на второй срок он заявил, что власти «решительно продолжат курс демократических реформ», и пообещал, что отныне они будут исходить из нового принципа: «человек — общество — государство», а не наоборот.

Голосование 30 апреля — вторая попытка провести референдум, посвященный Конституции. В июне 2022 года проект поправок был одобрен парламентом и вынесен на народное обсуждение, после которого должен был пройти референдум. Но голосование не состоялось из-за начавшихся протестов в крупнейшем регионе страны, Каракалпакстане. Согласно действующей Конституции за ним закреплен статус суверенной республики, у которой есть своя Конституция и право выйти из состава Узбекистана, если ее жители выразят такое желание на референдуме. Поправки 2022 года эти права отменяли. По оценке властей, за два дня протестов в столице автономии Нукусе погиб 21 человек. В беспорядках власти обвинили «отдельные нездоровые внешние силы из-за рубежа». В марте 2023 года суд вынес приговоры 39 участникам нукусских событий, которых обвинили в организации беспорядков, — они получили от пяти до 11 лет лишения свободы. После протестов поправки об изменении статуса Каракалпакстана изъяли, а в начале октября Мирзиёев заявил, что торопиться с реформой не нужно, и проект обновленной Конституции отправили на доработку. В нынешнем проекте Конституции возможность Каракалпакстана выйти из состава Узбекистана посредством референдума оставили, ему также сохранили собственный Основной закон и другие привилегии.

Больше «прав и свобод»

В проекте новой Конституции расширена характеристика Узбекистана: если раньше он был суверенной демократической республикой, то теперь он должен стать «суверенным, демократическим, правовым, социальным и светским государством с республиканской формой правления». Словосочетание «права и свободы» упоминается здесь в два раза чаще, чем в нынешней версии, подсчитал РБК, — 14 против семи, а в ст. 54 и вовсе прописано, что их обеспечение — «высшая цель государства».

Предполагается, что социальных обязательств перед гражданами у государства станет в три раза больше. Некоторые статьи, например об образовании, сильно расширены: в новой Конституции, в частности, прописали, что государство создает условия для развития дошкольного воспитания, гарантирует бесплатное общее среднее и начальное профессиональное образование, обеспечивает инклюзивность детям «с особыми образовательными потребностями». Отдельно прописан статус учителей — их труд признают «основой развития общества и государства, формирования и воспитания здорового, гармонично развитого поколения, сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала народа».

Новый документ расширяет права женщин. В нынешней Конституции сказано лишь, что «женщины и мужчины имеют равные права»; теперь эту формулировку расширили — это равенство должно обеспечивать государство. В другой статье, где речь идет о трудовых правах, говорится, что отныне отказывать женщинам в приеме на работу, увольнять их или снижать им заработную плату в связи с беременностью или наличием ребенка запрещено.

В том же разделе, где речь идет об экономических правах, прописан запрет на любые формы детского труда, которые угрожают здоровью, безопасности и развитию ребенка и мешают ему получать образование. Долгое время, несмотря на то что принудительный труд в Узбекистане запрещен, детей отправляли на хлопковые плантации — иногда во время школьных занятий. Из-за этого узбекские власти регулярно подвергали критике правозащитные организации, а западные компании отказывались покупать у республики хлопок. О намерении отказаться от такой практики Ташкент заявил в 2008 году, ратифицировав Конвенцию о запрещении наихудших форм детского труда. В 2020 году за использование детского труда в республике ввели уголовную ответственность.

Обновленная Конституция должна изменить и статус СМИ. С нынешним документом ее объединяет только фраза «Цензура не допускается». Но если сейчас говорится, что СМИ «свободны и действуют в соответствии с законом» и «несут в установленном порядке ответственность за достоверность информации», то исходя из обновленного документа ответственность будут нести уже те, кто препятствует работе СМИ или вмешивается в нее.

Новый срок для главы государства

В числе политических изменений — новый срок правления президента. Его увеличивают с пяти до семи лет, а норма о том, что глава государства не может занимать этот пост более двух сроков подряд, в Конституции остается. Шавкат Мирзиёев занимает пост президента Узбекистана с 2016 года, его второй срок истечет в 2026 году. В случае принятия поправок он будет вправе оставаться главой государства до 2040 года, когда ему исполнится 83 года.

Норма о двух сроках касается и других ключевых постов — от спикеров двухпалатного олий мажлиса (парламент) до председателей Верховного суда и генпрокуроров. В проект заложена и реформа местных органов власти: сейчас хокимы (главы местных администраций — мэры или губернаторы) могут одновременно возглавлять и кенгаши (местные советы депутатов); эти полномочия предлагается разделить — процесс должен начаться в 2024 году.

Поправки единым пакетом

В бюллетене на референдуме будет один вопрос: «Принимаете ли вы Конституционный закон Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан»?» и два ответа — «Да» и «Нет». Это значит, что граждане будут голосовать не по отдельным поправкам, а за целый документ. Таким образом, голосуя, например, за социальные гарантии, граждане автоматически одобряют и другие изменения.

На каждый участок должны прийти от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. голосующих (это зависит от числа жителей махалля — узбекского квартала, к которому этот участок привязан). По словам организаторов, они рассчитывают на высокую явку — председатели комиссий на разных участках называли цифры от 90 до 98%. На выборы президента 2021 года пришли 80% избирателей.

«Здесь ведь центр города. Людям удобно приходить, и у нас с махалля тесные связи, — рассказала РБК председатель комиссии на участке, который расположен в Самаркандском институте государственных языков, Мартабан Меликова. — И в основном здесь живут люди, которые считают, что они должны участвовать в социально-политической жизни». Средний возраст голосующих, по ее словам, 35–40 лет (вывод можно сделать по тем, кто пришел на референдум досрочно с 19 по 26 апреля).

В числе изменений, которые она считает наиболее прорывными, Меликова называет поправки о равноправии мужчин и женщин и, будучи преподавателем института, пункты об образовании. «Достоинство учителя и это все… Потому что у нас были моменты, когда мы на хлопок ездили, у нас по три месяца не было занятий. Мне нравятся больше эти моменты социального характера», — говорит она.

На участках отведены места для наблюдателей от пяти узбекских политических партий и иностранных экспертов, на стендах вывешены полный текст нового проекта Конституции и списки тех, кто приписан к участку. От международных организаций сюда прибудут 184 наблюдателя, 28 из которых — от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ; еще 199 наблюдателей будут работать от лица иностранных государств (в российскую делегацию вошли десять человек во главе с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой).

«Наша роль — наблюдать за выборочным процессом и сообщать, не вмешиваться. Мы заинтересованы не в результатах, а в том, чтобы процесс был прозрачным и проведен в соответствии с обязательствами перед ОБСЕ. За миссию будут говорить факты», — заявил на пресс-конференции в Ташкенте 29 марта глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Альберт Йонссон (цитата по «Газета.uz»). По словам старшего советника БДИПЧ Владимира Мисева, в первую очередь наблюдатели будут смотреть на то, «уважается ли в стране свобода выражения», и на то, одинаково ли представлены сторонники и противники референдума в медиа.