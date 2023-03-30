В Узбекистане 30 апреля проголосуют за новую Конституцию: зачем это нужно и что изменится

Чем узбекская реформа Конституции отличается от российской и казахской И как продолжение реформ связано с обнулением сроков президента

Ровно через месяц в Узбекистане пройдет референдум по новой Конституции. Ее планируют обновить на 65%. По оценке экспертов, цель изменений — создать политическую базу для более эффективного развития экономики

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

30 апреля в Узбекистане пройдет референдум по изменению Конституции. На голосование будет вынесен единый пакет поправок, которые должны изменить Основной закон более чем наполовину. Число статей Основного закона планируется увеличить с нынешних 128 до 155, а количество норм — с 275 до 434. Проект документа опубликован на сайте «Это моя Конституция». Если он будет принят вдобавок к суверенному и демократическому, как в нынешней Конституции, Узбекистан будет провозглашен правовым, социальным и светским государством, а нормы социальных обязательств государства увеличатся в три раза.

Одновременно предполагается увеличить срок правления президента с пяти до семи лет, но норма о том, что глава государства не может занимать этот пост более двух сроков подряд, сохранится. Норма о двух сроках касается и других ключевых постов — от спикеров двухпалатного олий маджлиса (парламент) до председателей Верховного суда и генпрокуроров. В проект заложена и реформа местных органов власти: сейчас хокимы (главы местных администраций — мэры или губернаторы) могут одновременно возглавлять и кенгаши (местные советы депутатов); эти полномочия предлагается разделить — процесс должен начаться в 2024 году.

Социальные обязательства и традиционная семья Если в нынешней Конституции пенсии и пособия привязаны к прожиточному минимуму, то в новой речь идет о том, что они будут не ниже минимального потребительского бюджета. Государство возьмет обязательство обеспечить инклюзивное образование для детей с особыми потребностями. Обновится положение о семье. Если в нынешнем законе о браке говорится, что он основывается на свободном согласии и равноправии сторон, то в новой редакции брак предлагается считать основанным на традиционных семейных ценностях народа Узбекистана, свободном согласии и равноправии вступающих в брак. Предлагается запретить любые формы детского труда, представляющие угрозу здоровью и препятствующие образованию.

Как изменения связаны с реформами

О планах провести конституционную реформу президент Шавкат Мирзиёев заявил в 2021 году. «Как показывает мировая практика, во многих государствах в период кардинальных перемен были осуществлены конституционные реформы», — сказал он на инаугурации после избрания на второй президентский срок. Он пообещал, что власти будут исходить из нового принципа: «человек — общество — государство», а не наоборот.

Изменения Конституции проходят в рамках концепции Нового Узбекистана — проекта реформ, который Шавкат Мирзиёев начал продвигать вскоре после прихода к власти в 2016 году. Первым шагом стала одобренная в 2017 году «Стратегия действий» сроком на пять лет, в которой обозначены пять приоритетов развития: совершенствование системы государственного и общественного строительства — в частности, усиление роли парламента и политических партий, развитие институтов гражданского общества;

верховенство закона и реформирование судебно-правовой системы;

либерализация экономики;

развитие социальной сферы — в частности, повышение реальных доходов и занятости населения;

безопасность, межнациональное согласие и религиозная толерантность, а также взвешенная, взаимовыгодная и конструктивная внешняя политика. В 2022 году республика от «Стратегии действий» перешла к «Стратегии развития» до 2026 года.

Поздравляя сограждан 21 марта с праздник Навруз, Мирзиёев выразил уверенность в том, что они «примут самое активное участие» в грядущем референдуме и «внесут свой вклад в создание прочной правовой основы для укрепления достигнутых нами результатов и решительного продолжения реформ».

Конституционные изменения должны стать своего рода лицом реформ, которые проводятся при втором президенте республики, говорит директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве МГУ Дарья Чижова. «В Центральной Азии очень любят крупные стратегии — здесь пишут программные документы о поэтапном внедрении реформ, — отметил эксперт в беседе с РБК. — Конституционные изменения важны для Узбекистана с экономической точки зрения. С приходом Мирзиёева республика изменила экономическую модель. Если в эпоху [первого президента] Ислама Каримова ориентация была на внутренний рынок и импортозамещение, то при Мирзиёеве встала цель сделать экономику более открытой, встроенной в мировые экономические институции».

Со времен Каримова в Конституции было много архаичных моментов, которые не практиковались в других постсоветских странах, например практика, при которой один и тот же человек на уровне региона возглавляет законодательную и исполнительную ветви власти. Именно эти вещи изымают сейчас из Основного закона, отмечает доктор политических наук Андрей Казанцев. «Конечно, нельзя сказать, что новая Конституция направлена на то, чтобы сделать Узбекистан либеральной демократией западного типа. Но она консолидирует те достижения по пути реформ, которые направлены на нормальное развитие узбекской экономики», — сказал РБК эксперт.

В Узбекистане многочисленное молодое поколение, и это отличает республику от других постсоветских стран, реформы направлены на построение не либеральной демократии, а системы восточноазиатского типа — вроде Сингапура, указывает эксперт. «Под такую систему нужна определенная либерализация — режим Каримова показал, что, когда у вас полный произвол в политике, никакой нормальной экономики построить невозможно», — поясняет Казанцев.

По официальным данным, в Узбекистане проживают 35,27 млн человек, из которых 31,2% составляют дети моложе трудоспособного возраста, а 57,6% жителей находятся в трудоспособном возрасте.

Как реформа отразится на президенте

В порядке изменения Конституции указано, что занимающие госдолжности лица вправе претендовать на них «наравне с другими гражданами республики» и «вне зависимости от числа сроков подряд, в течение которых указанные лица занимали и (или) занимают эти должности на момент вступления в силу настоящего конституционного закона». Таким образом, президент Мирзиёев, чьи полномочия истекают в 2026 году, получит возможность дважды переизбраться и оставаться у власти до 2040 года. Так он может сравняться по срокам правления с первым президентом страны Исламом Каримовым, который возглавлял Узбекистан с 1991 года вплоть до своей смерти в 2016 году. Продление его полномочий дважды одобрялось на референдумах.

В отличие от России, где обнуление президентских сроков в 2020 году широко обсуждалось, в узбекском информационном пространстве эта тема практически не стоит на повестке. «Оппозиция, которая находится за рубежом, этот вопрос подчеркивает. Но говорить о том, что это подготовка общественного мнения к продлению полномочий Мирзиёева, нельзя. Будут ли эту возможность [переизбрания] использовать, сказать трудно», — отмечает Казанцев.

По пути обнуления сроков недавно прошел и Казахстан. После изменения Конституции президентские полномочия были ограничены одним семилетним сроком, после чего президентом был переизбран Касым-Жомарт Токаев.

Если смотреть на программы, которые приняла команда Мирзиёева, то они выходят далеко за пределы 2026 года, когда заканчивается его второй срок. «Возникает вопрос — кто будет нести персональную ответственность за выполнение этих планов, — говорит старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. — Понятно, что рано или поздно встанет проблема, кто будет эти реформы продолжать. Опыт того же Казахстана показывает, что преемничество в Центральной Азии — не самый оптимальный вариант. Поэтому с точки зрения внутренней системы координат не исключается, что Мирзиёев пойдет на следующий срок. Это не основополагающая цель реформы, но само по себе такую возможность для действующего президента открывает».

Почему референдум пройдет со второй попытки

Голосование 30 апреля — это вторая попытка провести референдум по Конституции. В июне 2022 года проект поправок был одобрен парламентом и вынесен на народное обсуждение, после которого должен был пройти референдум. Однако голосование не состоялось из-за начавшихся протестов в крупнейшем регионе страны — Каракалпакстане. По действующей Конституции за Каракалпакстаном закреплен статус суверенной республики, у которой есть своя Конституция и право выйти из состава Узбекистана, если ее жители выразят такое желание на референдуме. Поправки 2022 года эти права отменяли.

«При Каримове Узбекистан превратился в жесткое унитарное государство, а в Конституции сохранялись унаследованные с советского времени нормы федеративного государства — в частности, о том, что Каракалпакия — автономия, — поясняет Казанцев. — Ошибка была в том, что авторы новой Конституции попытались привести ее текст в соответствие с реальными практиками».

По оценке властей, за два дня протестов в столице автономии Нукусе погиб 21 человек. В беспорядках власти обвинили «отдельные нездоровые внешние силы из-за рубежа». В марте 2023 года суд вынес приговоры 39 участникам нукусских событий, которых обвинили в организации беспорядков, — они получили от пяти до 11 лет лишения свободы. После протестов поправки об изменении статуса Каракалпакстана изъяли, а в начале октября Мирзиёев заявил, что торопиться с реформой не нужно, и проект обновленной Конституции отправили на доработку. «Таким образом, сама конституционная реформа подтолкнула власти к тому, чтобы быть более демократичными», — говорит Станислав Притчин.

В проекте Конституции за Каракалпакстаном оставлена возможность выхода из состава Узбекистана через референдум, у него сохраняются собственный Основной закон и другие привилегии.