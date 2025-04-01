 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД заявил, что Россия не может принять идеи США по Украине «как есть»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Россия считает, что сейчас в планах США по прекращению конфликта на Украине нет способов решения проблем, связанных с первопричинами кризиса, а это главное для Москвы, заявил замминистра Рябков
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Павел Бедняков / AP / ТАСС)

Россия хочет при урегулировании на Украине разрешить первопричины, которые привели к кризису, и потому не может принять предложения со стороны США такими, какие они есть, без учета своих интересов, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Предлагаемые же американцами модели и решения воспринимаются нами весьма серьезно, но мы тоже не можем все это принимать как есть. У нас есть, безусловно, глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме, который отрабатывается и отрабатывался в том числе нашей переговорной командой на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде», — сказал дипломат.

По его словам, сейчас Вашингтон стремится к прекращению огня, а дальнейшее видение урегулирования со стороны США пока не предполагает устранения первопричин конфликта.

Трамп заявил, что рассчитывает на согласие России на сделку по Украине
Политика
Дональд Трамп

Россия для начала мирного процесса требовала вывода украинских войск с территории четырех новых регионов, отказа Украины от вступления в НАТО, ее нейтрального статуса, признания Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими на международном уровне и снятия санкций. Президент Владимир Путин также отмечал необходимость прекратить иностранную военную помощь и предоставления разведданных, чтобы не допустить эскалации конфликта.

Возможность членства Украины в НАТО отвергает и президент Дональд Трамп. В частности, он отмечал, что Москва еще до прихода к власти Владимира Путина заявляла, что вступления Киева в блок не произойдет. «Вероятно, именно по этой причине началась война», — заявил республиканец.

Он отмечал, что рассчитывает на согласие России на сделку по Украине. В противном случае Трамп угрожает ввести вторичные пошлины на российскую нефть, что затруднит ее покупателям возможность вести бизнес в США.

Читайте РБК в Telegram.

В Китае назвали условие отправки миротворцев на Украину

Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента

В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом

Фицо назвал шуткой разговор с Урсулой фон дер Ляйен о полном идиоте

Путин подписал указ о весеннем призыве. Когда он начнется

Число погибших в Мьянме возросло до 2056 человек

Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

ЦБ резко поднял официальный курс доллара

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сергей Рябков МИД Россия США Украина
Материалы по теме
Трамп исключил вступление Украины в НАТО в обмен на сделку по ископаемым
Политика
Трамп заявил, что рассчитывает на согласие России на сделку по Украине
Политика
Песков ответил на угрозы Трампа словами о «сложной субстанции»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 92,43 (+2,77) Инвестиции, 31 мар, 18:12 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 85,5 (+1,82) Инвестиции, 31 мар, 18:12
Дума приняла в первом чтении поправки в закон о выборахПолитика, 15:38
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:37
Forbes впервые признал миллиардерами Шварцнеггера и СпринстинаФинансы, 15:36
Глава Мурманской области предложил ускорить финансирование порта ЛавнаБизнес, 15:34
Лучший бомбардир «Манчестер Сити» Холанд выбыл более чем на месяцСпорт, 15:25
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства старообрядцамиПолитика, 15:23
Рябков заявил, что Россия еще не слышала нужных «сигналов» США КиевуПолитика, 15:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Традиции и инновации: как Индия завоевывает мировой рынок легпромаОтрасли, 15:21
В рухнувшем в Таиланде небоскребе нашли бракованную арматуруОбщество, 15:18
Индекс РТС впервые с 14 февраля опустился ниже 1100 пунктовИнвестиции, 15:14
Hyundai показал шоу-кар Insteroid, вдохновленный видеоиграмиАвто, 15:10
Путин утвердил день наставника в РоссииОбщество, 14:59
Жертва Джеффри Эпштейна рассказала, что находится при смертиОбщество, 14:54
Большунов выиграл спринт в финале Кубка России по лыжным гонкамСпорт, 14:53