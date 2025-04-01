МИД заявил, что Россия не может принять идеи США по Украине «как есть»
Россия хочет при урегулировании на Украине разрешить первопричины, которые привели к кризису, и потому не может принять предложения со стороны США такими, какие они есть, без учета своих интересов, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
«Предлагаемые же американцами модели и решения воспринимаются нами весьма серьезно, но мы тоже не можем все это принимать как есть. У нас есть, безусловно, глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме, который отрабатывается и отрабатывался в том числе нашей переговорной командой на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде», — сказал дипломат.
По его словам, сейчас Вашингтон стремится к прекращению огня, а дальнейшее видение урегулирования со стороны США пока не предполагает устранения первопричин конфликта.
Россия для начала мирного процесса требовала вывода украинских войск с территории четырех новых регионов, отказа Украины от вступления в НАТО, ее нейтрального статуса, признания Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими на международном уровне и снятия санкций. Президент Владимир Путин также отмечал необходимость прекратить иностранную военную помощь и предоставления разведданных, чтобы не допустить эскалации конфликта.
Возможность членства Украины в НАТО отвергает и президент Дональд Трамп. В частности, он отмечал, что Москва еще до прихода к власти Владимира Путина заявляла, что вступления Киева в блок не произойдет. «Вероятно, именно по этой причине началась война», — заявил республиканец.
Он отмечал, что рассчитывает на согласие России на сделку по Украине. В противном случае Трамп угрожает ввести вторичные пошлины на российскую нефть, что затруднит ее покупателям возможность вести бизнес в США.
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