Гладков: женщина пострадала при пожаре после атаки на Белгородскую область

Гладков сообщил о пострадавшей при атаке на Белгородскую область

Также в Белгороде в результате атаки в одной из квартир многоквартирного дома выбило стекла. Повреждены 18 частных домовладений, в двух из них возник пожар

Один человек пострадал при атаке на Белгородскую область, система ПВО сбила 10 воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, женщина получила ожоги при пожаре в ее доме. «У нее ожог руки второй степени, бригадой скорой была оказана необходимая помощь на месте. Госпитализация не потребовалась», — написал он в телеграм-канале.

В Белгороде в результате атаки в одной из квартир многоквартирного дома выбило стекла. Также повреждены 18 частных домовладений, в двух из них возник пожар, его быстро потушили.

«Осколками посечено три автомобиля. Также есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения. Аварийные службы выехали на места повреждений для устранения последствий», — рассказал губернатор.

В поселке Майский Белгородского района после отражения атаки получили повреждения два частных домовладения, а также один автомобиль. В поселке Дубовое в одном из частных домовладений выбило стекла, «посечены фасад и забор», в селе Таврово в одном из частных домовладений также «посечен забор».

Минобороны утром отчиталось об уничтожении силами ПВО десяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью, атака была пресечена около 07:00 мск. В регионе объявлялась ракетная опасность.