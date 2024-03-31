Гладков сообщил о пострадавшей при атаке на Белгородскую область
Один человек пострадал при атаке на Белгородскую область, система ПВО сбила 10 воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, женщина получила ожоги при пожаре в ее доме. «У нее ожог руки второй степени, бригадой скорой была оказана необходимая помощь на месте. Госпитализация не потребовалась», — написал он в телеграм-канале.
В Белгороде в результате атаки в одной из квартир многоквартирного дома выбило стекла. Также повреждены 18 частных домовладений, в двух из них возник пожар, его быстро потушили.
«Осколками посечено три автомобиля. Также есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения. Аварийные службы выехали на места повреждений для устранения последствий», — рассказал губернатор.
В поселке Майский Белгородского района после отражения атаки получили повреждения два частных домовладения, а также один автомобиль. В поселке Дубовое в одном из частных домовладений выбило стекла, «посечены фасад и забор», в селе Таврово в одном из частных домовладений также «посечен забор».
Минобороны утром отчиталось об уничтожении силами ПВО десяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью, атака была пресечена около 07:00 мск. В регионе объявлялась ракетная опасность.
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