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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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США заявили, что передали России детальную информацию об угрозе теракта

Госдеп: США передали России детальную информацию об угрозе теракта
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Представитель Госдепартамента Мэттью Миллера отметил, что «это было не первое предупреждение», переданное Москве, но деталей не сообщил. В СК заявили, что террористы получали денежные переводы с Украины, Киев причастность отрицает
Мэттью Миллер
Мэттью Миллер (Фото: Mostafa Bassim / Anadolu / Reuters)

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллера заявил, что предоставленная России информация о террористической угрозе была детальной.

«7 марта мы передали Москве предупреждение, мы предоставили четкую и детальную информацию о террористической угрозе в местах большого скопления людей», — сказал он на брифинге.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Миллер отметил, что «это было не первое предупреждение», переданное Москве, не сообщив деталей.

22 марта перед концертом группы «Пикник» террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли стрельбу из автоматического оружия, они также подожгли концертный зал и скрылись. Во время теракта и пожара погибли 143 человека, десятки пострадавших находятся в больницах.

Ответственность за атаку на «Крокус» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России). Глава ФСБ Александр Бортников подтвердил, что теракт готовили радикалы-исламисты, но нападению, по его словам, способствовали спецслужбы Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что теракт совершен «руками радикальных исламистов», но выгоден он был тем, кто «воюет с нами с 2014 года». В офисе президента Украины заявили о непричастности к теракту.

На данный момент по делу о теракте арестованы восемь фигурантов. Это предполагаемые нападавшие на «Крокус Сити Холл» — Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев и Саидакрами Рачабализода, а также те, кого следствие считает их пособниками. ФСБ сообщала о задержании в Брянской области 11 человек.

СК 28 марта заявил, что предполагаемые террористы получали деньги и криптовалюту с Украины. Ведомство также сообщило о задержании еще одного подозреваемого — он участвовал в схеме финансирования террористов. В офисе президента Украины заявляли, что Киев не имеет отношения к теракту.

Посольство США в России опубликовало 7 марта предупреждение об угрозе терактов в Москве. «Мы предоставляем эти предупреждения, потому что не хотим, чтобы в результате террористических атак гибли невинные люди», — пояснили там после атаки на «Крокус». Пресс-секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) США Эдриен Уотсон говорила, что Вашингтон поделился информацией с Москвой «в соответствии со своей давней политикой «обязанности предупреждать».

По данным газеты The New York Times, Соединенные Штаты могли передать российской стороне не всю информацию о готовящемся теракте из опасений раскрыть свои источники или методы разведки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на публикацию издания сказал, что ему об этом ничего не известно, и добавил, что к информации NYT надо относиться с большой осторожностью.

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Теги
Елена Чернышова
«Крокус Сити Холл» теракт Госдепартамент США
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