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УПЦ сообщила о принудительном приводе митрополита Павла в суд

УПЦ: суд в Киеве перенес заседание по мере пресечения митрополиту Павлу на вечер 1 апреля
Сейчас митрополит Павел находится в больнице — на заседании суда у него понизился уровень сахара в крови. Изначально суд Киева перенес заседание на 3 апреля, но позднее принудительно вызвал его вечером 1 апреля
Митрополит Павел
Митрополит Павел (Фото: Служба безопасности Украины)

Шевченковский суд Киева принял решение о принудительном приводе наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла (Петра Лебедя) на заседание вечером 1 апреля. Об этом сообщает УПЦ в телеграм-канале.

«Принудительный привод согласовали. Заседание состоится в 18:30», — уточняется в сообщении.

Заседание суда, на котором священнослужителю должны были выбрать меру пресечения, состоялось ранее 1 апреля. Однако митрополиту Павлу стало плохо — у него понизился уровень сахара в крови, в связи с чем судья изначально перенес заседание на 9:00 3 апреля. Митрополит Павел покинул зал суда.

По данным УПЦ, сейчас митрополит Павел находится в больнице.

В январе против священнослужителя завели дело по ст. 161 и 436 УК Украины (разжигание ненависти на религиозной почве и публичные призывы к развязыванию вооруженного конфликта).

Поводом для этого стало то, что во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского Павел назвал предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом», а также обвинил украинские власти в «гонениях на Церковь».

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Позднее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрение митрополиту Павлу на фоне спора о выселении служителей УПЦ из Киево-Печерской лавры.

Киев решил расторгнуть договор аренды монастыря с УПЦ. В УПЦ сочли это решение «беззаконием» и подали иск в суд. Одним из условий, при котором монахи могут остаться в лавре, Минкультуры Украины назвало переход монахов из УПЦ в ПЦУ. Митрополит Павел исключал выселение монахов из обители до окончания разбирательства.

У него дома прошли обыски. Спецслужба сообщила, что «собрала доказательную базу относительно причастности <...> Павла к разжиганию религиозной розни».

Сам митрополит Павел отрицает свою вину и считает дело «политическим».

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Виктория Громова Виктория Громова
УПЦ Украина суд Киево-Печерская лавра
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