РПЦ назвала «продолжением беззакония» домашний арест митрополита Павла

Ранее митрополиту предъявили подозрение в разжигании религиозной розни и, как заявил сам священнослужитель, также «дали домашний арест». В РПЦ ситуацию назвали «продолжением беззакония» украинских властей

Митрополит Павел (в центре) (Фото: James McGill / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Петра Лебедя) — это закономерное продолжение беззакония украинских властей, заявил в телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношения Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Помещение митрополита Павла под домашний арест по надуманным обвинениям — закономерное, увы, продолжение беззакония, творимого сегодня украинской властью. Такой вот «диалог» с представителями крупнейшей христианской конфессии Украины… Аргументы кончились. Или их и не было?» — написал представитель РПЦ.

Ранее 1 апреля власти Украины предъявили митрополиту подозрение в разжигании религиозной розни и вызвали на допрос в СБУ. Тогда же Павел сообщил, что власти «дали» ему домашний арест, а уже завтра в его доме пройдут обыски. Как уточняет «Страна.ua», подозрение священнослужителю предъявили по ст. 161 УК Украины (разжигание межрелигиозной вражды) и ст. 436 УК (оправдание вооруженной агрессии России). Первая предусматривает до восьми лет лишения свободы, вторая — до трех лет.

Уголовное дело в отношении митрополита о разжигании межрелигиозной вражды завели в январе. Павел, как утверждало агентство УНИАН, во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского назвал предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом», а также обвинил украинские власти в «гонениях на Церковь».

Подозрения Павлу предъявили на фоне спора о выселении служителей УПЦ из Киево-Печерской лавры. Государство решило расторгнуть договор аренды монастыря с УПЦ и потребовало от монахов покинуть лавру. Митрополит Павел исключал выселение монахов из обители до окончания разбирательства.