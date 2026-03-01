Политика

КСИР сообщил об ударах по десяткам баз США и штабу ЦАХАЛ

КСИР объявил о новой волне ударов по Израилю и базам США

Иран нанес удары более чем по 20 базам США на Ближнем Востоке, зданию командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и оборонному комплексу в Тель-Авиве. Об этом заявил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Среди целей иранской армии были 27 американских баз в регионе, штаб-квартира главного командования израильской армии и крупный оборонно-промышленный комплекс в Тель-Авиве», — сказано в заявлении.

В нем отмечается также, что КСИР «не позволит замолчать сиренам» на территории Израиля и на базах США и предпримет «еще более мощную атаку на объекты и цели противника»

Татьяна Зыкина