Операция США против Ирана

В Иране начались митинги на фоне смерти Хаменеи

На фоне смерти верховного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи в республике начались митинги. Кадры митингов публикуют иранские агентства.

О толпе скорбящих по Хаменеи людей в городе Урмии сообщает агентство Fars. Также агентство публикует кадры, на которых женщины в городе Дехдашти оплакивают аятоллу, держа в руках его фотографию.

На другом видео видны плачущие мужчина и мальчик у мечети Имама Резы в Мешхеде.

Агентство Tasnim показывает кадры, на которых паломники у мавзолея в Мешхеде скандируют лозунги против США и Израиля, держа фотографию покойного верховного лидера Ирана.

Гибель Хаменеи в ночь на 1 марта подтвердили несколько иранских проправительственных агентств — Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr и Fars.  Аятолла погиб на рабочем месте в своей резиденции в Тегеране рано утром в субботу, 28 февраля.

После смерти аятоллы правительство Ирана объявило 40-дневный траур и семь дней государственных выходных.

Также 28 февраля о «множественных признаках», указывающих на смерть Хаменеи, сообщил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, заявивший, что резиденция Хаменеи была разрушена после того, как Тель-Авив объявил ее своей целью. О гибели аятоллы также объявил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп, назвав его «одним из самых злых людей в истории».

