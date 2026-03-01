Трамп ответил на угрозу Ирана нанести «мощнейший удар»

Иран пригрозил самым сильным ударом в ответ на атаку США и Израиля. Американский президент в ответ предупредил, что Пентагон в таком случае применит «силу, которую мир еще не видел»

Входит в сюжет Операция США против Ирана В этой статье

Иран пообещал нанести мощный ответ удар, но делать этого не следует, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

«Иран только что заявил, что собирается нанести очень мощный удар сегодня, мощнее, чем когда-либо прежде. ИМ ЛУЧШЕ ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ, ПОТОМУ ЧТО ЕСЛИ ОНИ ЭТО СДЕЛАЮТ, МЫ УДАРИМ ПО НИМ СИЛОЙ, КОТОРОЙ МИР ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ!», — написал Дональд Трамп.

При этом ранее Трамп заявил, что бомбардировки Ирана будут продолжатся в течение всей недели или «сколько потребуется, чтобы достичь нашей цели — мир на Ближнем Востоке и, по сути, во всем мире». По словам президента США, бомбардировки будут мощные и точечные.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал предпринять новую мощную атаку «на объекты и цели противника». Иран ответил на удары Израиля и США запуском ракет и беспилотников. Кроме Израиля, Тегеран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке — в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале мощнейших ответных ударов. Это произошло после подтверждения Ираном гибели верховного лидера Али Хаменеи.

США присоединились к Израилю в ударах по Ирану после начала военной операции «Эпическая ярость», которую объявил американский лидер в субботу, 28 февраля. Трамп сказал, что он США защищают американцев от угрозы со стороны иранского режима. «Мы уничтожим их ракеты и сровняем с землей их ракетную промышленность. Она будет уничтожена», — пообещал глава Белого дома.