Операция США против Ирана

Трамп ответил на угрозу Ирана нанести «мощнейший удар»

Иран пригрозил самым сильным ударом в ответ на атаку США и Израиля. Американский президент в ответ предупредил, что Пентагон в таком случае применит «силу, которую мир еще не видел»

Входит в сюжет
В этой статье

Иран пообещал нанести мощный ответ удар, но делать этого не следует, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

«Иран только что заявил, что собирается нанести очень мощный удар сегодня, мощнее, чем когда-либо прежде. ИМ ЛУЧШЕ ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ, ПОТОМУ ЧТО ЕСЛИ ОНИ ЭТО СДЕЛАЮТ, МЫ УДАРИМ ПО НИМ СИЛОЙ, КОТОРОЙ МИР ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ!», — написал Дональд Трамп.

При этом ранее Трамп заявил, что бомбардировки Ирана будут продолжатся в течение всей недели или «сколько потребуется, чтобы достичь нашей цели — мир на Ближнем Востоке и, по сути, во всем мире». По словам президента США, бомбардировки будут мощные и точечные.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал предпринять новую мощную атаку «на объекты и цели противника». Иран ответил на удары Израиля и США запуском ракет и беспилотников. Кроме Израиля, Тегеран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке — в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале мощнейших ответных ударов. Это произошло после подтверждения Ираном гибели верховного лидера Али Хаменеи.

США присоединились к Израилю в ударах по Ирану после начала военной операции «Эпическая ярость», которую объявил американский лидер в субботу, 28 февраля. Трамп сказал, что он США защищают американцев от угрозы со стороны иранского режима. «Мы уничтожим их ракеты и сровняем с землей их ракетную промышленность. Она будет уничтожена», — пообещал глава Белого дома.

Читайте РБК в Telegram.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
ИранСШАДональд Трампракетные удары
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946
Али Хаменеи
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939