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Переговоры России и США ,  
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Захарова назвала главное достижение встречи России и США в Эр-Рияде

Захарова: главное, что контакт в Эр-Рияде состоялся в конструктивной тональности
Сюжет
Переговоры России и США
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Главное в переговорах России и США в Эр-Рияде то, что контакт состоялся и участники охарактеризовали его позитивно, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Она отметила, что до этого подобных контактов между Россией и США не было три года. «Самое главное, что контакт состоялся, и обе стороны его характеризуют в позитивной тональности. В конструктивной тональности. Это самое главное», — сказала она.

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«Почему я скупа на дополнительную информацию, да потому что там такие завалы, созданные предыдущей американской администрацией. <...> Просто нужно брать и работать. Ровно об этом вчера и сказал министр иностранных дел [Сергей Лавров]», — добавила представитель МИДа.

Во вторник, 18 февраля, впервые с начала военной операции на Украине Москва и Вашингтон провели встречу на высоком уровне в Эр-Рияде. Она продлилась четыре с половиной часа. Украинская делегация на встрече не присутствовала, Киев заранее отказался признавать итоги этих переговоров.

По итогам встречи в российском МИДе сообщили, что стороны в Эр-Рияде обсудили широкий круг вопросов, в том числе перспективы нормализации двусторонних отношений, урегулирование конфликта на Украине и подготовку встречи президентов. Также Москва и Вашингтон договорились возобновить экономическое сотрудничество, в том числе в сферах энергетики и космоса.

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Помощник президента Юрий Ушаков затруднился говорить о сближении позиций России и США в ходе прошедшего «серьезного разговора». По его словам, состав переговорщиков и контакты с Вашингтоном по Украине определит глава государства Владимир Путин. «Президент сам решит, когда мы получим имена американских участников», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошими» переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Республиканец заявил, что после встречи он «намного более уверен» в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

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Мария Захарова Россия США переговоры Саудовская Аравия
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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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