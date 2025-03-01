Бессент после перепалки в Белом доме вспомнил свою встречу с Зеленским

Бессент рассказал, что во время визита в Киев у него состоялась «жесткая и очень громкая» встреча с Зеленским. О том, что последний повышал голос, также писала FT. Накануне Трамп, Зеленский и Вэнс поспорили на повышенных тонах

Скотт Бессент и Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Министр финансов США Скотт Бессент, в феврале посетивший Киев для обсуждения сделки по полезным ископаемым, рассказал, что тогда у него состоялась «жесткая и громкая» встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

«У нас с президентом Зеленским была очень жесткая и очень громкая встреча, и я постоянно говорил ему, что цель встречи — показать русским, что между нами (США и Украиной. — РБК) нет дистанции, — сказал он.

По словам Бессента, Зеленский сообщил ему, что не подпишет соглашение о совместной добыче полезных ископаемых, только в конце встречи.

«Затем он приехал в Мюнхен и столкнулся с [вице-президентом США Джей Ди] Вэнсом и [госсекретарем Марко] Рубио, совсем не похожими на [предшественников Камалу] Харрис и [Энтони] Блинкена, но опять не подписал соглашение, так что, наконец, сегодня должно было состояться подписание, это должен был быть великий день и это одна из самых больших собственных целей в истории дипломатии», — высказался Бессент.

Вэнс и Зеленский встречались на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила с 14 по 16 февраля.

Бессент посещал Киев в середине февраля. Financial Times (FT) после этого визита сообщила со ссылкой на источники, что Зеленский «кричал» на министра финансов США, когда они обсуждали сделку по добыче ресурсов. По словам собеседников газеты, в кабинете тогда «вспыхнула напряженность» и Зеленский был «очень зол».

Бессент, как сообщала FT, потребовал от Зеленского подписать сделку прямо здесь и сейчас, но украинский президент отказался, после чего заявил журналистам, «стоя рядом с заметно взволнованным Бессентом, у которого дрожали руки», что Киев обсудит сделку в Мюнхене с Вэнсом и другими американскими чиновниками.

Трамп после возвращения Бессента из Киева заявил, что украинцы «довольно грубо» обошлись с министром финансов. «Бессент приехал туда, и с ним обошлись довольно грубо, поскольку, по сути, они сказали ему нет», — говорил президент США.

Накануне на встрече в Овальном кабинете, на которой должно было состояться подписание соглашения Украины и США по полезным ископаемым, Трамп, Зеленский и Вэнс поспорили насчет урегулирования, ситуации на Украине, благодарности Киева за помощь Вашингтона и по другим вопросам. После этого Зеленский покинул Вашингтон досрочно, заключение сделки и пресс-конференция были отменены.

Рубио после встречи призвал Зеленского извиниться. Трамп заявил, что украинский президент не хочет мира, а чтобы вернуться к переговорам с США, ему нужно изменить свою позицию.

Украинский президент после спора выразил благодарность Трампу, конгрессу и американскому народу. В интервью Fox News он сказал, что не считает, будто «мы сделали что-нибудь плохое», но признал, что «некоторые вещи нужно обсуждать без камер» и в целом случившееся было «нехорошо».