 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Минобороны сообщило об учебном пуске баллистической ракеты «Ярс»

С космодрома Плесецк провели учебно-боевой пуск ракеты из комплекса «Ярс», задачи выполнены в полном объеме, заявили в Минобороны. Боевые блоки ракеты достигли заданного участка на Камчатке

Минобороны сообщило об учебном пуске баллистической ракеты «Ярс»
Video

Минобороны сообщило об учебно-боевом пуске ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» с космодрома Плесецк.

Боевые блоки ракеты успешно достигли цели — прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

«Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик современного ракетного комплекса. <...> Все поставленные задачи выполнены в полном объеме», — заявили в ведомстве.

«Ярс», или РС-24, — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

«Ярс» может использоваться в двух вариантах: стационарном — с ракетами в шахте, и мобильном — на передвижной пусковой установке. В декабре 2022 года мобильные комплексы «Ярс» поступили на боевое дежурство в части РВСН в Тверской области.

В конце февраля колонны с пусковыми установками «Ярс» заметили на улицах Москвы. В Минобороны пояснили, что механизированная колонна выдвинулась по трассе М-7 из города Тейково Ивановской области в направлении Подмосковья для подготовки к параду на Красной площади.

Учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с «Ярсами» стартовали в Ивановской области в середине декабря 2023 года, ожидалось, что установки совершат марш протяженностью до 100 км, отработают задачи по рассредоточению в лесу и противодействию диверсионно-разведывательным группам.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев рассказывал, что в России разрабатывают новый ракетный комплекс, который сможет заменить «Ярс».

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Полина Мартынова Полина Мартынова
Плесецк баллистическая ракета Ярс Минобороны
Материалы по теме
Колонна «Ярсов» выдвинулась в Подмосковье для подготовки к параду. Видео
Политика
Минобороны объяснило появление «Ярс» в Москве подготовкой к параду
Политика
В России стартовали учения РВСН с комплексами «Ярс»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 98,54 (-0,91) Инвестиции, 29 фев, 17:21 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 90,84 (-1,03) Инвестиции, 29 фев, 17:21
В центре Краснодара застрелили мужчину Общество, 17:16
Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян в запасе Общество, 17:12
Кухня-гостиная с тремя окнами и камины: все – о новом квартале в Москве РБК и Forma, 17:10
ФСБ задержала жителя ЛНР по подозрению в передаче данных Украине Политика, 17:08
Два человека погибли при ударе по производству минеральной воды в ДНР Политика, 17:03
Аналитики сообщили о стагнации цен на жилье в Москве и Подмосковье Недвижимость, 16:57
Второе дело Лерчек закрыли и признали за ней право на реабилитацию Общество, 16:56
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Алексея Навального похоронили в Москве Политика, 16:55
Башкан Гагаузии на встрече с Матвиенко попросила у России поддержки Политика, 16:46
Захарова заявила об идущей полным ходом гибридной войне против России Политика, 16:43
Армия Литвы заявила, что «сегодня войны не будет» Политика, 16:32
FT узнала о «гигантской услуге такси» бизнесмена из США для «Арктик СПГ» Бизнес, 16:28
Биткоин вырос на 40% за месяц. Что будет с криптовалютой в марте Крипто, 16:25
Власти утвердили сроки эксперимента по маркировке учебников Общество, 16:21