Минобороны сообщило об учебном пуске баллистической ракеты «Ярс»

С космодрома Плесецк провели учебно-боевой пуск ракеты из комплекса «Ярс», задачи выполнены в полном объеме, заявили в Минобороны. Боевые блоки ракеты достигли заданного участка на Камчатке

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Минобороны сообщило об учебно-боевом пуске ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» с космодрома Плесецк.

Боевые блоки ракеты успешно достигли цели — прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

«Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик современного ракетного комплекса. <...> Все поставленные задачи выполнены в полном объеме», — заявили в ведомстве.

«Ярс», или РС-24, — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения. «Ярс» может использоваться в двух вариантах: стационарном — с ракетами в шахте, и мобильном — на передвижной пусковой установке. В декабре 2022 года мобильные комплексы «Ярс» поступили на боевое дежурство в части РВСН в Тверской области.

В конце февраля колонны с пусковыми установками «Ярс» заметили на улицах Москвы. В Минобороны пояснили, что механизированная колонна выдвинулась по трассе М-7 из города Тейково Ивановской области в направлении Подмосковья для подготовки к параду на Красной площади.

Учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с «Ярсами» стартовали в Ивановской области в середине декабря 2023 года, ожидалось, что установки совершат марш протяженностью до 100 км, отработают задачи по рассредоточению в лесу и противодействию диверсионно-разведывательным группам.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев рассказывал, что в России разрабатывают новый ракетный комплекс, который сможет заменить «Ярс».