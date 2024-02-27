Минобороны объяснило появление «Ярс» в Москве подготовкой к параду

Минобороны сообщило о марше колонны «Ярс» в Подмосковье для подготовки к параду

Механизированная колонна пусковых установок ПГРК «Ярс» начала марш из города Тейково Ивановской области в направлении Подмосковья для подготовки к параду на Красной площади. Об этом сообщило Минобороны, передает «РИА Новости».

В ведомстве уточнили, что маршрут колонны проходит по трассе М7. Корреспондент агентства добавил, что «Ярс» заметили на улицах столицы вместе с многоцелевой машиной сопровождения.

«Ярс», или РС-24, — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

В декабре 2023 года начались учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Тейковском ракетном соединении. Во время учений «Ярсы» должны были совершить марш протяженностью до 100 км, а также отработать задачи по рассредоточению в лесу и противодействию диверсионно-разведывательным группам.