Глава РВСН Каракаев: полк в Тверской области заступил на дежурство с комплексом «Ярс»

В Тверской области полк заступил на боевое дежурство с комплексом «Ярс»

Ракетный полк в Бологом в Тверской области заступил на боевое дежурство с ракетным комплексом «Ярс». Об этом в заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в фире телеканала «Звезда».

«Ракетный полк в Тверской области, в Бологовском соединении заступил на боевое дежурство на новом подвижном грунтовом комплексе «Ярс», — сказал он.

Также Каракаев добавил, что второй полк гиперзвуковых ракет «Авангард» заступит на боевое дежурство 17 декабря. «Непосредственно к нашему дню рождения ракетных войск (РВСН, 17 декабря — РБК) будет поставлен на боевое дежурство еще один ракетный полк в Ясненском соединении уже на комплекс «Авангард», — сказал генерал-полковник.

«Ярс», или РС-24, — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Принят на вооружение в 2009 году. Он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

«Авангард» — ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Способна развивать скорость 27 Махов (около 33 тыс. км/ч). Российские ракетные войска получили первые «Авангарды» в мае 2019 года. В конце того же года на боевое дежурство поставили первый ракетный полк, вооруженный этим комплексом.