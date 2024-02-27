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Колонна «Ярсов» выдвинулась в Подмосковье для подготовки к параду. Видео

Появились кадры выдвижения колонны «Ярсов» на парад в Москву

Колонна «Ярсов» выдвинулась в Подмосковье для подготовки к параду. Видео
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Колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» начала марш из Ивановской области в Московскую для подготовки к военному параду на Красной площади в Москве, сообщило Минобороны.

Маршрут колонны проходит по федеральной трассе М-7 «Волга», он составит 400 км. Колонна начала движение из пункта постоянной дислокации — города Тейково Ивановской области.

Ранее «Ярс» заметили на улицах Москвы вместе с многоцелевой машиной сопровождения.

«Ярс», или РС-24, — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

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Ярс Минобороны Москва Московская область Ивановская область
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