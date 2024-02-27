Колонна «Ярсов» выдвинулась в Подмосковье для подготовки к параду. Видео
Колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» начала марш из Ивановской области в Московскую для подготовки к военному параду на Красной площади в Москве, сообщило Минобороны.
Маршрут колонны проходит по федеральной трассе М-7 «Волга», он составит 400 км. Колонна начала движение из пункта постоянной дислокации — города Тейково Ивановской области.
Ранее «Ярс» заметили на улицах Москвы вместе с многоцелевой машиной сопровождения.
«Ярс», или РС-24, — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий
35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео
Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине
Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты