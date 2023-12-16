В России стартовали учения РВСН с комплексами «Ярс»
В Тейковском ракетном соединении (Ивановская область) начались учение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с выводом комплексов «Ярс» на маршруты боевого патрулирования, сообщило Минобороны России.
Во время учений «Ярсы» совершат марш, протяженностью до 100 км, отработают задачи по рассредоточению в лесу и противодействию диверсионно-разведывательным группам.
«Ярс», или РС-24, — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Его приняли на вооружение в 2009 году. Он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.
В России разрабатывают новый ракетный комплекс, который заменит «Ярс», заявил в интервью «Красной звезде» РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
«Проводятся НИОКР [научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. — РБК] по обоснованию технического облика и путей создания ракетного комплекса мобильного базирования, который в перспективе сможет заменить ракетный комплекс «Ярс», — рассказал он.
По словам Каракаева, «обильная» группировка РВСУ полностью перевооружилась на комплексы «Ярс» и «Авангард»: доля современных ракетных комплексов в РВСН достигла 88%. Только в 2023 году ракетные войска получили около 80% образцов вооружения и военной техники.
Минобороны также сообщило, что в Оренбургской области завершили перевооружение очередного полка Ясненского соединения PBCH на ракетный комплекс шахтного базирования «Авангард». Первый полк с «Авангардами» заступил на дежурство в Ясненском соединении в 2019 году. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что комплексы позволяют «успешно осуществлять ядерное сдерживание, гарантировать безопасность России и ее союзников».
«Авангард» — стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой, который оснащен гиперзвуковым боевым блоком. Ракета способна развивать скорость 27 Махов (около 33 тыс. км/ч).
Как рассказал Каракаев, в настоящее время практически завершены работы по созданию нового ракетного комплекса стационарного шахтного базирования «Сармат», «имеющего уникальные тактико-технические характеристики и воплотившего передовые достижения отечественной ракетно-космической отрасли».
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