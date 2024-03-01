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Военная операция на Украине ,  
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Тимошенко призвала Зеленского «не отменять демократию» на Украине

Тимошенко призвала Зеленского к отказу от чрезмерной консолидации власти
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский чрезмерно консолидировал власть, но он не должен «отменять демократию», заявила Юлия Тимошенко. Тем временем офис президента намерен обратиться в суд по поводу его дальнейшего пребывания на посту по истечении полномочий
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко (Фото: Jose Sena Goulao / EPA / ТАСС)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит обратить внимание на чрезмерную консолидацию власти в его руках, когда необходимо сохранить и приумножить демократию, считает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

В интервью ZDF ее спросили об отношениях с Зеленским. Тимошенко рассказала, что в первый день военной операции на Украине власти были «одной командой», но дальше «все пошло не так»: встречи главы государства с парламентом прекратились. «Может быть, в этом виновата война, может быть, президент перегружен работой», — предположила она.

По словам Тимошенко, боевые действия «заставляют президента консолидировать власть, сделать ее более управляемой и понятной», но он не должен «отменять демократию».

«Сегодня я хотела бы посоветовать президенту обратить на это внимание и не использовать больше, чем необходимо, консолидацию власти, которая частично действительно необходима во время войны», — заявила она, призвав сохранить и приумножить «демократию, свободу прессы, все, что было для нас ценным, что отличало нас от России».

Она также отметила единство народа при конкуренции, в том числе неуместной, в политических кругах. «Украинский народ един, вместе стремится к победе, миру и защите своих семей. Что касается коридоров власти: что ж, давайте посмотрим правде в глаза, в политических кругах всегда есть конкуренция. И это соперничество иногда может быть неуместным, иногда оно может даже пересекать границы, красные линии», — отметила Тимошенко.

Тимошенко 63 года. Она занимала должность премьер-министра Украины с февраля по сентябрь 2005 года и с декабря 2007-го по март 2010-го, трижды была кандидатом на пост президента. В 2011–2014 годах находилась под стражей, ее обвиняли в превышении служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. В ЕСПЧ сочли задержание Тимошенко незаконным, Верховный суд Украины закрыл дело против нее 14 апреля 2014 года. В 2019-м партия Тимошенко «Батькивщина» получила 24 места в Верховной раде по итогам парламентских выборов.

27 февраля издание «Зеркало недели» сообщило о подготовке офисом президента Украины обращения в Конституционный суд по поводу дальнейшего пребывания Зеленского на своем посту по истечении пятилетнего срока (20 мая 2024 года). Очередные выборы должны были пройти 31 марта, однако от них отказались из-за военного положения. После публикации «Зеркала недели» Зеленский запустил конкурсный отбор на должность судей Конституционного суда.

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Заседание Конституционного суда Украины
В декабре 2023 года Тимошенко назвала положение Украины «трагическим» и призвала Зеленского предложить план Б по выходу из этой ситуации. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что конфликт с Россией зашел в тупик. Сам Зеленский отмечал, что внимание западных стран переключилось с Украины на Ближний Восток. Он утверждал, что без помощи Запада ВСУ начнут отступать. Российская сторона неоднократно осуждала поддержку Киева, отмечая, что это приведет к затягиванию конфликта и не изменит его исход.

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Россия Украина Владимир Зеленский Юлия Тимошенко
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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