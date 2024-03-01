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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский запустил отбор судей для КС на фоне вопроса легитимности власти

Зеленский запустил отбор судей для КС на фоне вопросов к легитимности президента
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский по закону назначает в Конституционный суд шесть судей. Ранее «Зеркало недели» писало, что его офис собирается направить обращение в КС по поводу легитимности власти президента по истечении срока полномочий в мае
Заседание Конституционного суда Украины
Заседание Конституционного суда Украины (Фото: Владимир Тарасов / Keystone / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский запустил конкурсный отбор на должность судей Конституционного суда, назначаемых главой государства, следует из опубликованного на его сайте указа.

Конституционный суд Украины (КСУ) состоит из 18 судей. Президент, Верховная рада и съезд судей Украины назначают по шесть судей по результатам конкурсного отбора. КСУ считается полномочным, если в его состав входит не менее 12 членов.

Сейчас на сайте суда перечислены имена 13 судей — шестерых от президента (при Зеленском в 2021 году назначены двое, остальные — при экс-президенте Петре Порошенко), троих от Верховной рады и четверых от съезда.

Для отбора будет образована конкурсная комиссия. В ее состав вошли пять человек из числа преподавателей права и ученых в этой области.

«Зеркало» узнало об обращении в КС Украины о легитимности Зеленского
Политика
Владимир Зеленский

27 февраля «Зеркало недели» сообщило, что офис президента Украины подготовил обращение в КСУ по поводу пребывания Зеленского на своем посту по истечении пятилетнего президентского срока (то есть 20 мая 2024 года).

По данным издания, офис планирует поставить перед судом вопросы проведения выборов в условиях военного положения и «легитимности полномочий» президента по истечении срока его полномочий. Окончательного решения по поводу целесообразности представления в суд не принято, отмечало «Зеркало недели». Как писал портал, в офисе президента опасаются, что ответ Конституционного суда не устроит Зеленского.

В стране 31 марта должны были пройти выборы президента. Но в офисе Зеленского заявляли, что проводить голосование в условиях военного положения нельзя, в том числе потому, что часть населения (включая тех, кто участвует в боях или уехал за границу) будет лишена возможности проголосовать. Еще один аргумент Зеленского — вопрос финансирования выборов. По его оценке, это обойдется в $5 млрд.

Оппоненты действующего президента отмечали, что после 20 мая его власть будет нелегитимна и Зеленский должен будет передать свои полномочия спикеру Рады. Последний, по Конституции Украины, может быть исполняющим обязанности президента (с сокращением полномочий) до избрания следующего.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Зеленский Украина Конституционный суд
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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