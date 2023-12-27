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Военная операция на Украине ,  
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Тимошенко призвала Зеленского предложить план Б по выходу из конфликта

Тимошенко: Зеленский должен предложить план Б по выходу из конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
Тимошенко призвала Зеленского предоставить украинцам план Б по выходу из нынешнего «трагического положения». По ее словам, Украине будет очень трудно вести «долговременную войну». Путин называл победу России неизбежной
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко (Фото: Павел Гончар / Global Look Press)

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко призвала президента Владимира Зеленского предложить план Б по выходу из нынешнего «трагического положения». Об этом она заявила в своем видеообращении, передает «Страна.ua».

«Я хочу обратиться к президенту и попросить его. Да, мы сегодня все за победу, за Украину, за территориальную целостность. Но лоб в лоб, как сегодня идет этот бой, Украине будет очень трудно вести долговременные затяжные войны. И потому я прошу президента: предложите стране план Б нашей победы. Предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения. Проявите свое лидерство. Мы должны действовать четко, рационально, стратегически и победно. А не идти в глухой угол, если кому-то это нравится», — сказала Тимошенко.

Вместе с этим она предложила отправить на фронт половину от всех силовиков — из полиции, прокуратуры, БЭБа и других правоохранительных ведомств. По ее словам, их сотни тысяч, они подготовлены, умеют пользоваться оружием и вообще «умеют воевать». Тимошенко отметила, что это лучше, чем снижать возрастную планку мобилизации с 27 до 25 лет.

Тимошенко 63 года, премьер-министром Украины она была в период с февраля по сентябрь 2005 года, а также с декабря 2007-го по март 2010 года.

По итогам парламентских выборов в 2019 году «Батькивщина» получила 24 места в Верховной раде IX созыва.

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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

О том, что ситуация для ВСУ в 2024 году может стать сложнее в связи со стремлением Киева вернуть границы к состоянию на 1991 год, ранее заявил бригадный генерал Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия». Он пояснил, что власти России в курсе этой цели Украины и приложат все усилия, чтобы помешать выполнению задачи. «Мы противостоим одной из сильнейших армий, которая имеет свой соответствующий ресурс», — отметил Тарнавский.

Свой прогноз развития ситуации на поле боя дал накануне и главком ВСУ Валерий Залужный. Он сказал, что 2024 год «должен и будет» отличаться от текущего с точки зрения военной стратегии, ВСУ планируют «действовать более эффективно и, самое главное, сохранить людей». «Я уверен, что западные партнеры останутся рядом с нами. Что касается нужды, не зависящей от западных партнеров, соответственно, все эти потребности сформированы и находятся в Минобороны», — добавил Залужный.

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Президент Украины ранее говорил, что из-за войны на Ближнем Востоке фокус внимания западных государств сместился, а без их поддержки Украина будет вынуждена отступать.

Российские власти критикуют помощь Украине со стороны западных стран. Президент Владимир Путин называл победу России неизбежной.


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Юлия Тимошенко Владимир Зеленский Военная операция на Украине
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