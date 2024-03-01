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Литва ограничила высадку и посадку пассажиров калининградских поездов

Литва решила запретить высадку и посадку пассажиров на станциях Кяна и Кибартай с поездов, следующих из Калининграда и оттуда. РЖД уточняли, что эта мера не повлияет на условия транзита
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

С 1 марта Литва ограничила высадку и посадку пассажиров на пограничных пунктах Кяна и Кибартай с поездов, следующих в Калининград или из него.

Кяна — это деревня неподалеку от границы с Белоруссией, там находится одноименная железнодорожная станция. Кибартай расположен вблизи границы с российским эксклавом. На этих станциях ранее могли выходить пассажиры, у которых есть паспорта европейских стран, визы и виды на жительство там.

Для транзитного проезда по территории Литвы в калининградских поездах россияне должны иметь упрощенный транзитный документ для железнодорожного транспорта (УПД-ЖД) либо «действующую шенгенскую визу или другой документ, предоставляющий право на прибытие в Шенгенскую зону». В правилах перевозки РЖД говорится, что эти документы не дают права выходить и садиться в поезда на территории Литвы.

В РЖД отмечали, что решение прибалтийской республики не повлияет на порядок транзита. Оператор пояснил, что российские поезда с марта 2020 года не делают остановок для высадки и посадки в Кяне, Кибартае, а также Вильнюсе, «предусмотрены только технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров».

МИД России указывал, что этим запретом власти Литвы создают трудности не только россиянам и белорусам. «В своем антироссийском порыве литовцы не задумываются об интересах своих собственных граждан», — говорилось в сообщении дипведомства.

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Возможностью высадки и посадки на указанных станциях пользовались и граждане других стран — Израиля, Италии, США и др., сообщали местные СМИ. При этом тогда власти отмечали, что те, кто имеет право на высадку в Литве, могут сделать это согласно Шенгенскому соглашению. Для возвращавшихся из ЕС россиян с шенгенской визой после закрытия границы с Финляндией поезд из Кяны оставался одним из последних наземных маршрутов из ЕС.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Литва Калининград поезда РЖД
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