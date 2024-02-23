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Война санкций ,  
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В МИДе оценили запрет Литвы на высадку на пограничных станциях

В МИДе прокомментировали запрет Литвы на высадку из калининградских поездов
Сюжет
Война санкций
Пассажирский поезд на пограничной станции Кибартай
Пассажирский поезд на пограничной станции Кибартай (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Власти Литвы, выпуская запреты против россиян и белорусов, не задумываются об интересах собственных граждан. Так в департаменте информации и печати МИД России прокомментировали РБК решение Литвы закрыть два погранперехода на границе с Белоруссией, сократить автобусные рейсы в страну и запретить посадку и высадку пассажиров из поездов в Калининград на станциях Кяна и Кибартай.

«Налицо очередная попытка Вильнюса любыми способами создать россиянам и белорусам дополнительные трудности. Надо сказать, что такое бывало и в прошлом, причем в своем антироссийском порыве литовцы не задумываются об интересах своих собственных граждан», — говорится в сообщении дипведомства.

В МИДе также пообещали «продолжить добиваться от Вильнюса и Брюсселя выполнения взятых на себя политических и международно-правовых обязательств» по бесперебойному транзиту в Калининград.

Запрет литовских властей не коснется россиян, совершающих поездки в Калининградскую область на транзитных поездах по упрощенному поездному документу, отметили в ведомстве. При таком маршруте посадка и высадка осуществляются только в конечных пунктах, пояснили в МИДе.

РБК направил запросы в пресс-службу МИД Литвы и в Госпогранслужбу Литвы.

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Литва закроет погранпереходы «Лаворишкес — Котловка» и «Райгардас — Привалка» на границе с Белоруссией с 1 марта. Кроме того, Вильнюс ограничит посадку и высадку пассажиров в селе Кяна и городе Кибартай.

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Кибартай расположен вблизи границы с Калининградской областью, Кяна — у границы с Белоруссией. В обоих населенных пунктах делают остановки поезда, следующие в Калининград и из него.

Кяна и Кибартай — технические остановки, то есть купить билеты до них нельзя, но некоторые россияне с документами, разрешающими проживание в ЕС, пользовались возможностью выйти в Литве. Это делали и граждане других стран — Израиля, Италии, США и др.

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Теги
Литва новости МИД Калининградская область граница поезд
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