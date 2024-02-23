В МИДе оценили запрет Литвы на высадку на пограничных станциях
Власти Литвы, выпуская запреты против россиян и белорусов, не задумываются об интересах собственных граждан. Так в департаменте информации и печати МИД России прокомментировали РБК решение Литвы закрыть два погранперехода на границе с Белоруссией, сократить автобусные рейсы в страну и запретить посадку и высадку пассажиров из поездов в Калининград на станциях Кяна и Кибартай.
«Налицо очередная попытка Вильнюса любыми способами создать россиянам и белорусам дополнительные трудности. Надо сказать, что такое бывало и в прошлом, причем в своем антироссийском порыве литовцы не задумываются об интересах своих собственных граждан», — говорится в сообщении дипведомства.
В МИДе также пообещали «продолжить добиваться от Вильнюса и Брюсселя выполнения взятых на себя политических и международно-правовых обязательств» по бесперебойному транзиту в Калининград.
Запрет литовских властей не коснется россиян, совершающих поездки в Калининградскую область на транзитных поездах по упрощенному поездному документу, отметили в ведомстве. При таком маршруте посадка и высадка осуществляются только в конечных пунктах, пояснили в МИДе.
РБК направил запросы в пресс-службу МИД Литвы и в Госпогранслужбу Литвы.
Литва закроет погранпереходы «Лаворишкес — Котловка» и «Райгардас — Привалка» на границе с Белоруссией с 1 марта. Кроме того, Вильнюс ограничит посадку и высадку пассажиров в селе Кяна и городе Кибартай.
Кибартай расположен вблизи границы с Калининградской областью, Кяна — у границы с Белоруссией. В обоих населенных пунктах делают остановки поезда, следующие в Калининград и из него.
Кяна и Кибартай — технические остановки, то есть купить билеты до них нельзя, но некоторые россияне с документами, разрешающими проживание в ЕС, пользовались возможностью выйти в Литве. Это делали и граждане других стран — Израиля, Италии, США и др.
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