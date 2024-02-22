РЖД исключили влияние запрета Литвы на высадку на транзит в Калининград
Решение Литвы с 1 марта запретить посадку и высадку пассажиров из поездов в Калининград на станциях Кяна и Кибартай не повлияет на порядок транзита, заявили РЖД.
Оператор пояснил, что российские поезда с марта 2020 года «не делают там остановок для посадки и высадки пассажиров — предусмотрены только технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров (на станциях Кибартай, Вильнюс, Кяна)».
В РЖД напомнили, что после пандемии по требованиям Литвы для транзита на поезде в Калининград необходимо иметь упрощенный транзитный документ для железнодорожного транспорта (УПД-ЖД) или шенгенскую визу. УПД-ЖД выдает Литва, запрос на его получение формируется вместе с билетом отдельно на каждую поездку.
В одном российском поезде может следовать не более 300 человек, добавили в РЖД.
Литовский портал 15min со ссылкой на постановление правительства сообщил, что Вильнюс решил ограничить высадку и посадку пассажиров на погранпункте Кяна и Кирбатай с поездов, следующих в Калининград. До этого те, у кого есть паспорта стран ЕС, визы и виды на жительство там, могли выходить на этих станциях, отмечало издание.
15min уточнял, что в постановлении правительства упоминаются «исключительные случаи», решение по которым будут принимать литовские пограничники. Власти республики не указали, смогут ли в каких-либо случаях выходить из поезда россияне с паспортами ЕС, визами и ВНЖ.
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