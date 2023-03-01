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WP узнала о выводах разведки США по возникновению «гаванского синдрома»

WP: США опровергли связь «гаванского синдрома» с деятельностью иностранных разведок
Фото: Noel Hendrickson / Global Look Press
Фото: Noel Hendrickson / Global Look Press

ЦРУ и другие американские спецслужбы пришли к выводу, что «гаванский синдром», проявляющийся у американских должностных лиц в зарубежных командировках, не связан с действиями иностранных спецслужб. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на доклад разведки.

Газета напоминает, что многие годы дипломаты, офицеры разведки и другие лица, служащие в миссиях США по всему миру, испытывали то, что они назвали «странными и болезненными акустическими ощущениями». Многие из пострадавших говорили, что стали жертвами преднамеренного нападения — возможно, со стороны России или другого правительства.

Как пишет WP, из доклада американских спецслужб, которые за несколько лет рассмотрели более 1 тыс. случаев «аномальных заболеваний», следует, что «гаванский синдром» не был результатом действий «иностранного противника». Так, пять из спецслужб назвали «очень маловероятным» возможность применения радиоэлектронного или иного оружия воздействия, вызывающего «гаванский синдром».

Один из источников газеты пояснил, что доклад разведки основан на выводах о том, что «гаванский синдром» возникал даже в тех географических точках, где разведка США «фактически имела полную возможность отслеживать окружающую среду на предмет признаков злонамеренного вмешательства». Также, по его словам, разведке не удалось найти признаков иностранного вмешательства или «санкции на нападение на американский персонал», в том числе со стороны России. Другой источник  WP уточнил, что доклад не является завершением работы спецслужб, которые продолжат расследование при появлении новой информации о синдроме.

Материал дополняется.

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США ЦРУ болезнь Гавана Россия
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