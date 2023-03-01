МИД напомнил послу ФРГ о деле Навального в ответ на слова о Nord Stream

Мария Захарова сравнила высказывание посла Германии о деле со взрывом «Северных потоков» с тем, как Берлин реагировал на дело Алексея Навального, и указала, что тогда ФРГ сделала это оперативно

Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Представитель МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала слова посла Германии в России Гезы Андреаса фон Гайра, который в разговоре с РБК объяснил отсутствие заявлений относительно инцидента с «Северным потоком-2» продолжающимся расследованием.

Захарова напомнила, что ранее именно фон Гайр комментировал ситуацию с Алексеем Навальным и требовал от России объяснений в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера. Захарова указала, что тогда с госпитализации Навального прошло менее трех недель. «И у посла фон Гайра была уже на руках однозначная позиция правительства ФРГ обо всем: от «Новичка» до ответственности России. Мало того, а сама беседа была давно запланирована. Видимо, с 21 августа 2020-го уже все было готово для «однозначной оценки». А сейчас что помешало тому же самому послу фон Гайру однозначно оценить теракт, совершенный, между прочим, в зоне ответственности военного блока, отвечающего за безопасность, в который входит и его страна? На этот раз он ухватился за расследование как за повод избежать неудобного разговора об очевидном», — заявила Захарова.

Также представитель МИДа обратила внимание, что Германия не отвечала на запросы по делу Навального, а фон Гайр объяснял это тем, что на ответы на запросы о правовой помощи требуется от «нескольких месяцев до двух лет».

«Как интересно получается: по делу Навального посол фон Гайр имел и доказательства, и обвинения буквально сразу и за все эти годы так и не передал ни одного субстантивного ответа на вопросы России из Берлина. А по «Северным потокам» спустя целых полгода — молчок», — констатировала Захарова.