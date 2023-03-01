О чем Александр Лукашенко говорил с Си Цзиньпином в Китае

Что Александр Лукашенко обсуждал в Пекине с руководством Китая Какое место в повестке переговоров занял украинский конфликт и китайский план урегулирования

Александр Лукашенко встретился в Пекине с высшим руководством КНР. Почему его поездка состоялась именно сейчас и каких результатов стороны ждут от нее, разбирался РБК

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин (Фото: Павел Орловский / БелТА / ТАСС)

28 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко начал трехдневный визит в Китай. 1 марта он встретился в Пекине с высшим руководством Китайской Народной Республики (КНР): премьером Госсовета Ли Кэцяном, главой Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу и председателем КНР Си Цзиньпином.

За последние 13 лет Лукашенко и Си провели 12 встреч — в основном во время визитов белорусского президента в Китай и на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС); в 2015 году Си Цзиньпин приезжал с визитом в Минск.

На последней встрече, в сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде, они повысили уровень двусторонних отношений до статуса всепогодного и всестороннего стратегического партнерства (для сравнения: отношения Китая с Россией имеют статус всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия).

Термин «всепогодный» в данном случае не политический, а скорее эмоциональный, отмечает директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев. «Он значит, что, что бы ни случилось в международных отношениях, Белоруссия и Китай не имеют никаких противоречий и остаются партнерами, — пояснил РБК эксперт. — У Белоруссии и Китая действительно никаких противоречий ни в политическом, ни в экономическом смысле нет. У них нет ни общей границы, ни каких-то сложностей с экономическим взаимодействием, поэтому они могут продолжать сотрудничать при любом раскладе».

В Пекине стороны подтвердили намерение укреплять «политическое взаимодоверие и практическое сотрудничество». По словам Си Цзиньпина, новый статус отношений обязывает наполнить их новым содержанием. В принятой по итогам встречи совместной декларации «О дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и КНР в новую эпоху» упоминается множество аспектов такого партнерства: от расширения прямых связей, транспорта и логистики, торгово-финансового и научно-технического сотрудничества до обороны и безопасности, устойчивого и глобального развития и интеграции в рамках ШОС.

Два лидера договорились, в частности, активнее использовать в двусторонних отношениях национальные валюты, поставлять друг другу высококачественную сельхозпродукцию, развивать китайско-белорусский индустриальный парк и вместе вести научные исследования, укреплять сотрудничество в сфере обороны и взаимодействовать в рамках ШОС (Минск подал заявку на членство в организации в 2022 году, Пекин его ускоренное вступление поддержал).

В документе отмечается, что в то время как Белоруссия всецело придерживается принципа «одного Китая», КНР выступает против любого внешнего вмешательства во внутренние дела республики. Обе стороны выступили «против любых проявлений гегемонизма и политики грубой силы, включая нелегитимные односторонние санкции и принудительные меры».

Какие общие интересы у Китая и Белоруссии

28 февраля руководство Белоруссии объявило, что стороны подпишут «блок мощнейших документов, которые на ближайшие 5–10 лет создадут конструкцию взаимоотношений». «Большую ставку» Минск делает на торговлю и экономику: вице-премьер Николай Снопков заявил, что Белоруссия и Китай создадут «фактически зону свободной торговли в услугах и инвестициях».

КНР входит в тройку главных торговых партнеров Белоруссии — в 2022 году товарооборот между двумя странами составил $5,79 млрд (цифры и цитаты белорусской стороны здесь и далее — по госагентству БелТА); по оценке вице-премьера Николая Снопкова, в 2023 году этот показатель будет еще выше, поскольку за первые полтора месяца страны «уже вышли примерно на миллиард совместного товарооборота». Важную роль здесь сыграет экспорт белорусских калийных удобрений (это один из ключевых экспортных товаров республики, Евросоюз затронул эту отрасль в нескольких пакетах санкций). В китайской внешней торговле на Белоруссию, по данным Всемирного банка за 2020 год, пришлось всего 0,12%.

Накануне визита белорусский президент предложил объединить промышленные потенциалы Белоруссии, России и Китая.

Для Лукашенко Китай всегда был одним из ключевых направлений внешней политики, отмечает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Пекин был источником инвестиций и кредитов для Белоруссии, и в общем-то основным направлением сотрудничества было привлечение китайских инвестиций в промышленные проекты, ориентированные на экспорт продукции на российский рынок», — напомнил в беседе с РБК эксперт. Для Китая важным аспектом сотрудничества был сухопутный транзит, то есть основной китайский сухопутный транзит шел через Россию, затем через Белоруссию, сейчас это сотрудничество поставлено под вопрос санкциями и контрсанкциями, отмечает эксперт. По мнению аналитика, хотя экономическое значение Белоруссии для Китая сейчас стало меньше, ее политическое значение по-прежнему важно.

Лукашенко — один из немногих глав государств, кто активно поддержал инициативу КНР по урегулированию конфликта на Украине. «Мы рады, что Китай, этот древнейший народ, наконец-то начинает играть определяющую роль на нашей планете», — заявил он в интервью агентству «Синьхуа». Эту позицию он подтвердил и 1 марта в Пекине на встрече с Си.

Россия отреагировала на китайскую инициативу тоже положительно, но отметила, что пока нет условий для переговоров; причина в том, что Москва не особенно заинтересована, чтобы эту инициативу видели как пророссийскую, обращает внимание Кашин, отмечая, что идея направлена прежде всего на такие малые страны, тесно связанные с Китаем, как Белоруссия. По его оценке, Китай соберет под свои знамена сторонников инициативы и будет организовывать на этой основе голосование в Генеральной Ассамблее ООН. «Для Белоруссии ценны отношения с Китаем, поддержка той или иной его инициативы ничего не стоит, но позволяет получить практические выгоды в связях с китайцами», — резюмировал Кашин.

Как расширяется китайское влияние

В то время как белорусские и китайские госагентства сконцентрировались на теме двустороннего партнерства, западные СМИ сделали акцент на геополитической составляющей визита, обозначая Лукашенко как близкого союзника президента России Владимира Путина. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 27 февраля выразил обеспокоенность сближением КНР и Белоруссии. «Тот факт, что Китай сейчас взаимодействует с Лукашенко, который, по сути, уступил свой суверенитет России, является еще одним элементом углубляющегося взаимодействия КНР с Россией, со всеми теми, кто участвует и поддерживает жестокую войну России против Украины», — заявил Прайс.

Учитывая, что Москва близка с Пекином, а Минск с Москвой, это позволяет говорить о том, что сфера влияния Китая расширяется вплоть до границ Латвии, Литвы и Польши, отмечает ресурс Silk Road Briefing, который анализирует развитие китайской глобальной инициативы «Один пояс — один путь». «В то время как президент США Джо Байден предостерег от поставок оружия России, Белоруссия остается вариантом [для таких поставок], — подчеркивает автор статьи, председатель правления консалтинговой компании Dezan Shira and Associates Крис Девоншир-Эллис. — Украина определенно будет темой обсуждения в Пекине. Хотя речь, вероятно, пойдет о более долгосрочных стратегических [поставках оружия]». Эксперт также отмечает, что у Китая есть и экономическая заинтересованность, поскольку в условиях санкций Минск стремится переориентировать свой экспорт на восточные рынки. Для Китая в связи с продолжающимся развитием соглашений о свободной торговле в Евразийском экономическом союзе Белоруссия становится ключевым звеном и в развитии российско-китайской евразийской торговли.

В чем заключается линия Лукашенко

C начала нового года Лукашенко уже побывал в Зимбабве и ОАЭ, принял в Минске министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и анонсировал визит в Иран в середине марта.

Поездки в КНР и Иран будут пронизаны идеей диверсификации белорусской торговли, считает приглашенный эксперт Фонда Карнеги за международный мир Артем Шрайбман; причем Китай — куда более важное направление для Лукашенко. «Туда Беларусь в прошлом году продала товаров на $1,8 млрд, в основном калийных удобрений и продовольствия. Кроме того, Минск начал вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, паназиатскую структуру с очевидным лидерством Пекина, и этот процесс должен завершиться в 2023 году, — отмечает эксперт. — Однако масштабы всех этих вопросов, за редкими исключениями, не требуют визитов на высшем уровне. И тем более они непропорциональны тому шуму, который поднимает вокруг них белорусская пропаганда».

По мнению Шрайбмана, визиты Лукашенко имеют «демонстрационную цель» — показать, что «у Минска есть друзья и за пределами привычной России».

Бабаев считает, что нынешний визит для Белоруссии чрезвычайно важен, поскольку сегодня она находится «в абсолютной изоляции от внешнего мира» и Лукашенко нужна встреча с лидером одной из ведущих мировых держав. «Но и Китаю визит очень важен, потому что в глобальном противостоянии Белоруссия находится в лагере сторонников России и при этом не является непосредственным участником конфликта, — резюмирует эксперт. — Китаю надо понять, будет ли Белоруссия и дальше придерживаться такого подхода».