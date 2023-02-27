В Китае прокомментировали слова Зеленского о встрече с Си Цзиньпином

В МИД КНР заявили о контактах со всеми сторонами конфликта на Украине

Владимир Зеленский (Фото: Pou / ROPI / ZUMA / ТАСС)

Китай всегда поддерживал связи со всеми сторонами российско-украинского конфликта, заявила представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге. Так она прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который 24 февраля выразил надежду на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Главное — это призывать к миру, способствовать диалогу и политическому разрешению конфликта. Мы всегда поддерживали общение со сторонами [конфликта], включая Украину», — сказала дипломат (цитата по Reuters). Она назвала позицию Пекина по российской военной операции «последовательной и очень четкой».

Китай в годовщину начала спецоперации представил свою позицию по урегулированию кризиса. В него вошли 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета всех стран, возобновление мирных переговоров, защита мирных жителей и военнопленных, прекращение односторонних санкций, содействие постконфликтному восстановлению. Российский МИД приветствовал план КНР и отметил «искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование».

Зеленский заявил, что инициатива Пекина не похожа на план урегулирования. «Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счет», — сказал украинский лидер. Он отметил, что «хорошо, что Китай начал говорить» о происходящем на Украине, «другой вопрос, что стоит за словами». Зеленский подчеркнул, что, если в китайском плане нет пункта о выводе российских войск с территории Украины, то такой проект нереализуем.

Встреча с Си Цзиньпином, по словам президента, должна «пойти на пользу нашим странам и безопасности в мире».