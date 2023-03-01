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FT узнала детали перезагрузки между ЕС и Великобританией

FT: Сунаку удалось улучшить отношения Британии и ЕС благодаря отказу от «пистолета»
ЕС опасался «заряженного пистолета» в виде законопроекта о Северной Ирландии в британской палате лордов, а Лондон допускал, что Брюссель все еще хочет «наказать» его за Brexit. Сторонам удалось прийти к консенсусу
Фото: Jack Taylor / Getty Images
Фото: Jack Taylor / Getty Images

Бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону не доверяли в руководстве Евросоюза, однако процесс экономического сближения сторон удалось наладить при нынешнем главе правительства Риши Сунаке, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

При встрече Сунака с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в ноябре прошлого года, они оба поняли, что настроены серьезно и могут добиться успеха, рассказал собеседник газеты. По словам британских дипломатов, та встреча на полях саммита COP27 по изменению климата стала ключевой, завершившей период взаимного презрения и конфронтации между Лондоном и Брюсселем.

Тогда обсуждение началось с конфликта на Украине и климатической повестки — областям, в которых они уже сотрудничали, после чего перешло к деталям экономического сближения сторон. «Они смогли увидеть, что у них есть то общее, что на самом деле имеет значение», — описал ситуацию европейским чиновник.

Чиновники с британской стороны рассказали, что хотели понять, все еще ли в Брюсселе намерены «наказать» их за выход из Евросоюза. В свою очередь, в ЕС хотели знать, не ведут ли власти Британии переговоры лишь затем, чтобы обвинить европейскую сторону перед своими избирателями, если диалог завершится неудачей. «И мы все хотели знать, можем ли поговорить откровенно, чтобы это не просочилось наружу», — добавил источник FT.

Чтобы разрядить обстановку, Сунак без громкого объявления приостановил рассмотрение в палате лордов законопроект о протоколе по Северной Ирландии, который был внесен Джонсоном для одностороннего пересмотра договора с ЕС. Как отметил высокопоставленный чиновник ЕС, закопроект ощущался как «заряженный пистолет, лежащий на столе», Брюссель не мог вести диалог в таких условиях.

Великобритания была членом Евросоюза с 1973 года. В 2016-м в стране прошел референдум, где 51,9% проголосовавших высказались за Brexit. С 1 февраля 2020 года Соединенное Королевство формально перестало входить в состав ЕС, переходный период действовал до 1 января 2021-го.

Сразу после Brexit стороны заключили договор о торговле и сотрудничестве, в рамках которого Северная Ирландия осталась включенной в таможенную территорию Евросоюза. Благодаря этому решению граница между ней и независимой республикой Ирландией (входит в ЕС) не появилась. При этом товары, которые шли из Британии в Северную Ирландию подвергались контролю.

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Сунак и фон дер Ляйен заявили о консенсусе по торговому статусу Северной Ирландии в понедельник, 27 февраля. Документ получил название «Виндзорская рамочная программа», в его рамках будет введен зеленый и красный коридор для британских товаров, идущих в Северную Ирландию. Товары, которые останутся на острове, пойдут по зеленому и не будут подвергаться проверкам, сократится и «бумажная работа» в их отношении. Красный коридор предназначен для продукции, которая проследует в ЕС, для них сохранят таможенную бюрократию.

Кроме того, будут повышена доступность британских товаров в Северной Ирландии, гарантирована защита «суверенитета Северной Ирландии»: парламент этой части королевства сможет останавливать действие европейских законов о товарах (этот механизм называется «тормоз Стормонта» — от названия района, где находится парламент), но «последнее слово» по вопросу единого рынка все равно будет иметь Европейский суд.

Сунак и фон дер Ляйен назвали договор «новой главой» в отношениях ЕС и Британии.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Brexit Евросоюз Великобритания Риши Сунак Северная Ирландия
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