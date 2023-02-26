Премьер Британии и глава ЕК обсудят изменения договора по Brexit для Северной Ирландии

Сунак обсудит с главой ЕК изменения договора по Brexit для Ирландии

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 27 февраля встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, чтобы обсудить «сложные проблемы» протокола по Северной Ирландии, подписанного в рамках Brexit, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте ЕК.

«Сегодня председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак договорились лично продолжить свою работу над совместными практическими решениями по ряду сложных проблем, связанных с протоколом по Ирландии и Северной Ирландии», — говорится в сообщении.

Протокол Северной Ирландии был согласован в рамках процесса выхода Великобритании из Европейского Союза, когда главой британского правительства был Борис Джонсон. Действующий премьер-министр Сунак хочет внести изменения в пункты протокола, согласно которому некоторые товары проходят обязательную проверку при ввозе из остальной части Великобритании, объясняет Би-би-си.

Согласно действующему протоколу, Северная Ирландия продолжает соблюдать некоторые законы ЕС (после выхода Британии из ЕС в 2021 году Северная Ирландия осталась членом таможенного союза), чтобы товары могли свободно пересекать границу с Ирландией без проверок. При этом товары, прибывающие из Англии, Шотландии и Уэльса, проверяются по прибытии в порты Северной Ирландии. Изменения же позволят перевозить товары в Ирландию без проверок.

Утром 26 февраля британский вице-премьер Доминик Рааб заявил, что Великобритания и ЕС уже находятся «на пороге» сделки относительно протокола по Северной Ирландии, пишет Би-би-си.

О том, что Риши Сунак попросил британских министров и чиновников проработать планы по восстановлению отношений между Лондоном и Брюсселем, сообщал Bloomberg в начале февраля. По словам источников агентства, речь идет о более тесном партнерстве в сферах обороны, миграционной политики, а также в области экономизации внешней политики. Кроме того, рассматривается решение спора по поводу торговых соглашений для Северной Ирландии.